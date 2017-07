Wimbledon a Sharapova: “Non vogliamo i tuoi soldi”

Curiosa e cerchiobottista la presa di posizione dei dirigenti di Wimbledon nei confronti di Maria Sharapova, a cui è stato fornito del materiale video d'archivio del Club per il suo film

L’AELTC ha rivelato di aver fornito, su richiesta dei manager IMG di Maria Sharapova, del materiale video riguardante la vittoria della siberiana a Church Road nel 2004, filmati che sono stati utilizzati nella realizzazione del docufilm “The Point”, che racconta i 15 mesi di squalifica di Maria da dietro le quinte, prodotto lanciato due settimane fa su iTunes.

I dirigenti di Wimbledon hanno raccontato di essersi trovati in imbarazzo, non solo perchè la richiesta dei video è arrivata durante il periodo in cui Sharapova era squalificata, ma anche perchè era proprio in quei giorni che stavano discutendo sull’adottare la linea dura nei suoi confronti come il Roland Garros, negandole un’eventuale wild card, vicenda poi risolta prima di diventare un problema dall’infortunio patito da Maria a Roma.

Alla fine, la decisione è stata di fornire il materiale perchè si tratta di archivio storico del Club, ma non è stato richiesto il consueto pagamento dei diritti per l’utilizzo commerciale, perchè l’AELTC “non desidera trarre alcun guadagno da transazioni con giocatrici condannate per doping“.