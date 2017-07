Wimbledon junior ragazze: Li contro Liu

Due statunitensi in finale, derby fra americane di origini asiatiche

Le statunitensi Ann Li e Claire Liu sono le finaliste del torneo di Wimbledon junior 2017. Le semifinali hanno visto protagoniste quattro ragazze tutte nate nell’anno 2000. Una sfida America contro Europa nella quale hanno prevalso le due ragazze statunitensi dalle origini orientali.

Ora la finale rischia di trasformarsi in uno scioglilingua (Li contro Liu). Chissà se Li ripercorrerà le gesta della sua omonima cinese Li (cognome) Na (nome), che ha vinto due Slam tra le adulte.

Da notare che nei quarti di finale 5 ragazze su 8 erano statunitensi.

Le due partite di semifinale hanno avuto qualche tratto in comune: fisico più scattante e compatto le americane, più alte e longilinee le europee, tipiche colpitrici da fondocampo.

Ann Li è forse la sorpresa del torneo, avendo eliminato nei quarti la testa di serie numero 1 Kayla Day (semifinalista lo scorso anno che ha già esordito sia in tornei WTA come agli US Open fra le adulte).

Molto interessante il gioco della testa di serie numero 3 Claire Liu, che si muove spesso sulla verticale del campo, non disdegnando il serve&volley, gli attacchi in controtempo oltre che le classiche discese a rete preparate da attacchi slice di rovescio. Su 64 punti totali vinti, 19 li ha ottenuti a rete.

Singolare femminile junior, semifinali

[3] Claire Liu (USA) b. Sofya Lansere (RUS) 6-1 6-3 in 63 minuti

Ann Li (USA) b. Simona Waltert (SUI) 7-6(4) 6-1 in 73 minuti