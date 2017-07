Barilla e Rolex omaggiano Roger Federer

I due orgogliosi sponsor del campione svizzero hanno dedicato una pagina intera sui quotidiani nazionali per l'ottavo trionfo a Wimbledon

Uno sponsor storico e l’altro “nuovo” ma non può esserci momento migliore per Rolex e Barilla di festeggiare il proprio testimonial Roger Federer dopo l’ottavo trionfo a Wimbledon, il diciannovesimo del Grande Slam.

Entrambe non hanno badato a spese dedicandogli pagine intere sui quotidiani nazionali italiani. L’azienda emiliana ha anche aggiunto un comunicato stampa ufficiale rimarcando la straordinaria coincidenza dei 140 anni di storia sua e del torneo di Wimbledon appena concluso:

“Ancora una volta la pasta Barilla è stata il supporter invisibile di Roger Federer per la conquista dell’ottavo Wimbledon. Il 2017 celebra due grandi imprese, unite entrambe da 140 anni di storia. Quella di un campione straordinario, “King” Roger Federer, che, come non bastassero tutti i record e titoli raccolti in carriera, trionfa a Wimbledon alla sua maniera, senza perdere nemmeno un set. Dal 1877 ad oggi, nessun atleta ha mai raggiunto i successi del tennista svizzero, il più vincente anche sull’erba londinese: ben 8 titoli, il primo dei quali conquistato quattordici anni fa. Chapeau.

E quella di Barilla, fiera di essere il supporter quotidiano, in tavola e sul campo, del campionissimo svizzero, che quest’anno celebra i suoi 140 anni di vita (proprio come il torneo di Wimbledon). Una grande “impresa”, per una realtà nata nel 1877 a Parma come bottega di pane e pasta e oggi leader mondiale del mercato della pasta. Un’azienda di famiglia, italiana, ambasciatrice del modello alimentare mediterraneo, dal business sostenibile, riconosciuta in tutto il mondo come simbolo del saper fare italiano.

Barilla è da sempre un’azienda vicina al mondo dello sport e agli sportivi. Si è legata a grandi campioni del presente e del passato come Steffi Graf, Stefan Edberg, Alex Zanardi, Bebe Vio, Ricardo Kakà, Federica Pellegrini e tanti altri. E a storie di successo che rimangono indelebili: come la storica sponsorizzazione della A.S Roma Campione d’Italia 1982-83. Dal 2015, Barilla è anche main sponsor delle nazionali italiane di pallacanestro.