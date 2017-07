Nell’ Olimpo di FedArtù

FedArtù cavalier dei cavalieri

a Camelot ritorna assai trionfante

la coppa in mano, occhi ardenti e fieri

saluta la gran folla ormai osannante.

Gli si para davanti un tipo strano

un moro greco con occhi vispi e neri

“M’inchino deferente o gran sovrano?

Anch’io, signor dei prati fino a ieri!”.

Più in là, scorge un principe normanno

biondo, glaciale e sempre compassato

“Quel record resistea di anno in anno

e tu, non ci credevo, lo hai eguagliato”.

Il Re vuol dare un senso a quei quesiti

“Or con la fantasia più in là mi spingo

certo, ora rammento, siete due miti

Pete il Greco e Bjorn detto il Vichingo!”.

I tre procedon ora in allegria

verso l’Olimpo degli eroi gloriosi

e molti altri campioni sulla via

si accodano felici e un po’ pomposi.

Alle pendici si sciolgon le emozioni

e tutti si rivolgono al sovrano:

“Vai su per primo, senza esitazioni,

noi, un passo indietro, ti seguiamo!”

Lars