Remember Wimbledon: l’esibizione di Umago con i campioni dei Championships

Il padrone di casa Goran Ivanisevic, Pat Cash e Richard Krajicek sono stati i protagonisti dell'esibizione che ha voluto onorare il grande torneo britannico

Come ormai consuetudine da alcuni anni, il mercoledì sera del torneo ATP di Umago non è solo dedicato agli ottavi di finale del torneo ma il Campo Centrale ospita anche un’esibizione di ex grandi campioni. Quest’anno l’esibizione era intitolata “Remember Wimbledon”, dato che sulla terra rossa di Umago si sono presentati ben tre vincitori del prestigioso torneo britannico. A fare gli onori di casa, naturalmente, il beniamino locale Goran Ivanisevic (vincitore nel 2001 dopo tre finali perse, unico a riuscirci da “wild card”) che ha ospitato due amici parimenti titolati: l’olandese Richard Krajicek (trionfatore nel 1996) e l’australiano Pat Cash (vincitore nel 1987). Insieme a loro anche la giovanissima slovena Kaja Juvan, vincitrice del doppio femminile juniores a Wimbledon pochi giorni fa. La divertente esibizione è stata completata da un altro incomodo, il DJ e produttore americano Redfoo, appassionato di tennis che, per una sera, si è riscoperto giocatore prima di passare come da programma alla consolle della Dance Arena.