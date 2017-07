WTA Bucarest: Begu batte Suarez. Goerges spegne il sogno Bogdan

Irina Begu eliminando la testa di serie n. 2 Suarez Navarro, raggiunge la finale nel torneo di casa. Goerges ha sconfitto l'altra romena rimasta il gara Bogdan

Sorride a metà il pubblico del BRD Bucarest Open dato che solo una delle due tenniste nate a Bucarest è riuscita a vincere il suo match odierno; resta comunque soddisfazione per aver portato una giocatrice romena in finale e si tratta della terza volta su quattro edizioni disputate – i precedenti sono 2014 e 2016 quando vinse Halep.

Il programma si apre con la quarta sfida tra Suarez Navarro e Begu. I precedenti erano sul 2-1: Carla aveva vinto i due giocati a livello WTA, mentre l’unico vinto da Begu risaliva al 2011 in un torneo del circuito ITF proprio a Bucarest.

Dopo un set perfetto con il quale ha concluso il suo match di ieri contro Parmentier dove non ha commesso neanche un errore, oggi la numero 58 del mondo ci mette un po’ a trovare le misure con il dritto. Due errori non forzati di dritto le costano il break nel game d’apertura e si ripete poco dopo con altri due dritti larghi, così Suarez passa avanti 3-0 pesante. La spagnola invece, rispetto ai giorni scorsi, è molto meno produttiva con la prima di servizio e ben presto ci si rende conto che questo è uno di quei match in cui riuscire a tenere la battuta anche solo una volta può fare la differenza. Con il passare dei minuti gli spalti dell’Arenele BNR iniziano a riempirsi e anche il sostegno nei confronti di Irina-Camelia dà i suoi frutti: recupera il doppio svantaggio e dopo altre vicissitudini va per la prima volta avanti 5-4. Suarez Navarro, servendo una prima volta per restare nel set non trema, ma quando deve ripetersi nel dodicesimo game inizia a subire le risposte al corpo di Begu, la quale riesce a chiudere 7-5.

Il secondo set si gioca maggiormente sul piano dei nervi e quella ad averli più saldi è la romena. Il suo gioco è esteticamente meno piacevole rispetto alla sua avversaria ma oggi è stato più concreto, mentre la n. 34 del mondo nonostante le numerose conversazioni con il coach è stata troppo incostante. Andando a servire sopra 5-3 Irina sembrava poter chiudere la partita lì, tuttavia viene colpita dall’emozione e rimette in gioco l’avversaria, la quale a sua volta è colpita dalla stanchezza (2 ore e 9 minuti sarà la durata del match). Dopo un lottatissimo ultimo game e solamente al quarto match point, la testa di serie numero 7 raggiunge l’atto conclusivo nel torneo nella sua città natale, e domani giocherà la sua prima finale dell’anno.

Si sfidano per la prima volta in carriera, nella seconda semifinale del WTA International la testa di serie n. 3, Goerges, e un’altra tennista nata a Bucarest, Bogdan. Quest’ultima si porta avanti di un break con una meravigliosa volée di rovescio alla prima occasione utile procuratasela nel quarto game. Se ieri Bogdan ha trovato nel rovescio l’arma vincente, oggi a darle grande supporto è stato il servizio. Il primo set se lo aggiudica 6-3, senza concedere palle break. Nel secondo parziale invece la tedesca si fa sotto prepotentemente e con tre break conquistati riequilibria il match con il punteggio di 6-2. Anche nel set conclusivo è Goerges quella che si guadagna più chance per passare in vantaggio grazie al suo dritto devastante, tuttavia Ana, grazie anche al supporto del pubblico, resta aggrappata al match in più di un’occasione. La tedesca è costretta a variare di più il gioco e lo fa con il rovescio alternando bene colpi in drop-shot a palle dalla traiettoria alta, per poi andare a chiudere con il dritto. Questo schema ripetuto più volte le permette di brekkare per la terza volta nel set la romena, quando quest’ultima ormai non ha più il tempo per rimediare. Nel decimo game si conclude il match con un 6-4, dopo 2 ore e 24 minuti. Per Julia domani sarà la seconda finale dell’anno dopo quella persa a Maiorca un mese fa.

Risultati:

[7] I. Begu b. [2] C. Suarez Navarro 7-5 7-5

[3] J. Goerges b. A. Bogdan 3-6 6-2 6-4