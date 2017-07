Nel 2001 era stato introdotto nell'International Hall of Fame di Newport

Triste notizia dall’Australia: il due volte campione slam Mervyn Rose muore a 87 anni. Rose è stata una delle figure più importanti per il tennis australiano degli anni ’50. Due i titoli slam conquistati in singolare: l’Australian Open del 1954 e il Roland Garros del 1958. A questi due grandi successi vanno aggiunte due Coppe Davis vinte nel ’51 e nel ’57, sempre in finale contro gli Stati Uniti. Inoltre, in doppio, ha trionfato in tre prove dello slam: Australian Open, US Open (due volte) e Wimbledon. Al di fuori degli slam non possiamo non ricordare anche il successo di Roma del 1958 in finale contro Nicola Pietrangeli. Nel 2001, inoltre, era entrato a far parte dell’International Hall of Fame di Newport.

Rose non è stato solo un grande tennista ma anche un grande coach: con lui hanno lavorato nomi eccelsi del nostro sport come Margaret Court e Billie Jean King.