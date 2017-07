TV e Rete: 4 tornei su Supertennis, Amburgo nobile decaduta

Sulla carta il torneo più importante è quello tedesco: ma il tabellone non è all'altezza dei 500 punti assegnati. Anche Atlanta, Nanchang e Bastad sulla TV della FIT

L’ultima settimana di luglio ci lascia nel limbo tra la stagione su erba e i grandi tornei sul cemento americano. Teoricamente e stranamente il più importante torneo della settimana si gioca sulla terra battuta europea ad Amburgo che mantiene la classificazione di ATP 500 più per motivi storici che per motivi tennistici. Il torneo tedesco infatti è stato fino al 2008 un Masters 1000, l’ultimo prima del Roland Garros. Lo spostamento a fine luglio, rende il torneo poco attraente per i big che hanno già la mente rivolta alla trasferta in Nordamerica. Così il piccolo ATP 250 di Atlanta offre un campo di partecipazione più attraente per gli spettatori. C’è spazio per un altro piccolo torneo ATP 250 sul rosso a Gstaad in Svizzera, l’unico torneo della settimana non coperto da Supertennis.

Settimana di transizione anche per la WTA con un torneo su cemento piuttosto scomodo dal punto di vista logistico in Cina a Nanchang e la versione femminile dell’Open di Svezia sulla terra battuta di Bastad.

Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione in TV e streaming

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) sarà l’unica meta della settimana tennistica televisiva con 4 tornei LIVE: L’ATP 500 di Amburgo e il WTA International di Bastad su terra battuta; l’ATP 250 di Atlanta e il WTA International di Nanchang (Cina) sul cemento.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming, a volte anche con match diversi da quelli trasmessi in TV.

Questo il programma completo di una settimana ricchissimi

ATP 500 Amburgo

lunedì 24 luglio – LIVE alle ore 11.00, alle ore 13.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.30

martedì 25 luglio – LIVE alle ore 11.00, alle ore 13.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.30

mercoledì 26 luglio – LIVE alle ore 11.00, alle ore 13.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.30

giovedì 27 luglio – LIVE alle ore 11.00, alle ore 13.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.30

venerdì 28 luglio – LIVE alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 e alle ore 18.00

sabato 29 luglio – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 15.00 (semifinali)

domenica 30 luglio – LIVE alle ore 15.00 (finale)

ATP 250 Atlanta

venerdì 28 luglio – LIVE alle ore 20.00; differita alle ore 23.30

sabato 29 luglio – LIVE alle ore 21.00 (semifinale1)

domenica 30 luglio – LIVE alle ore 01.00 (semifinale2); LIVE alle ore 23.00 (finale)

WTA International Nanchang

martedì 25 luglio – differita alle ore 19.30

mercoledì 26 luglio – differita alle ore 19.30

sabato 29 luglio – differita dalle ore 04.00 ed alle ore 08.30 (quarti); LIVE alle ore 11.00 (semifinale1), differita alle ore 19.00 (semifinale2)

domenica 30 luglio – LIVE alle ore 10.00 (finale)

WTA International Bastad

giovedì 27 luglio – differita alle ore 19.45 ed alle ore 22.00

venerdì 28 luglio – LIVE alle ore 10.00; differita alle ore 21,451

sabato 28 luglio – LIVE alle ore 13.00 (semifinale1); differita alle ore 17.15 (semifinale2)

domenica 30 luglio – LIVE alle ore 14.00 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile

Questo il programma delle dirette di questa settimana

– ATP 500 Amburgo: 31 match IN DIRETTA da lunedì 24 luglio

– ATP 250 Atlanta: 25 match IN DIRETTA da martedì 25 luglio

– ATP 250 Gstaad: 5 match IN DIRETTA da venerdì 28 luglio

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP. Questa settimana appuntamento a Cortina d’Ampezzo (BL).