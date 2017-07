ATP Amburgo: Leo Mayer vendica Maracanà 2014, batte Florian Mayer

In una sfida che aveva il sapore della rivincita della finale dell’ultima Coppa del Mondo di calcio, l’argentino dei due Mayer sconfigge, in una partita lottata, il tedesco. Secondo trionfo ad Amburgo ed in carriera per Leonardo

Si è disputato l’ultimo atto del torneo di Amburgo, torneo categoria 500 su terra rossa, che ancora vanta il nome altisonante di German Open anche se probabilmente non è più il maggior torneo teutonico, almeno sotto il profilo del livello del campo di partecipazione. A contendersi il titolo erano Leonardo Mayer, argentino lucky loser attualmente n.148 della classifica mondiale, e Florian Mayer, tennista tedesco n. 101 ATP. Due precedenti tra i giocatori, una vittoria a testa, questo è il primo scontro su terra rossa (il primo match tra i due è stato a Delray Beach, su cemento, nel 2010, e ha visto l’argentino vincere, il secondo si è svolto sull’erba di Halle nel 2013 e in quell’occasione vinse il tedesco) La partita, nel complesso, ha visto Leonardo tentare di impadronirsi degli scambi con il servizio e i primi colpi successivi alla battuta, Florian produrre scambi più lavorati, con molti cambi di ritmo, smorzate e discese a rete. Il match è stato molto equilibrato e si è deciso al terzo set. Nel primo parziale si resta on-serve fino al 3-2, quando si vedono le prime palle break (sul servizio del tedesco) e alla quarta palla break del game Leonardo effettua un colpo nei pressi della riga di fondo su cui Florian abbozza una difesa in palla corta che tuttavia termina in rete, così l’argentino va avanti 4-2. Si assiste ad un’immediata reazione del tedesco, che opera un contro-break a zero su un dritto in rete dell’argentino. La prima frazione si decide al decimo gioco, con Leonardo avanti 5-4 che strappa per la seconda volta nel set la battuta a Florian, vincendo il game a 15 su un passante di dritto su cui il tedesco riesce a mettere la racchetta ma spedisce ampiamente larga la volée. Nel secondo set il lucky loser sembra padrone del campo e sul 3-2 si procura ben 6 palle break, di cui 3 consecutive sullo 0-40, ma infine Florian agguanta il 3-3. Piuttosto a sorpresa, poco dopo è proprio il tedesco a garantirsi un break di vantaggio. Sul 4-4 Leonardo va sotto 15-40 e manda di poco lungo un dritto anomalo, concedendo all’avversario la possibilità di servire per il set. Florian nel decimo game è autoritario e vince il secondo set 6-4. Il terzo set è molto equilibrato e vede un solo break. I due giocatori si procurano, complessivamente, due palle break a testa, l’unico a sfruttare una chance di strappare la battuta all’avversario è l’argentino, che sul 4-3 in suo favore sfrutta una palla break (sul 30-40, il tedesco serve la seconda e subisce una risposta profonda dell’argentino, mandando fuori un rovescio lungolinea) e va poi a servire per il match. Nel nono gioco Leonardo tiene la battuta, seppur conceda il 30-30 e quindi si aggiudica match e torneo. Secondo torneo vinto in carriera da Leonardo Mayer, che si era aggiudicato anche l’edizione 2014 di questo torneo. L’argentino era alla quarta finale complessiva nel circuito maggiore, con due sconfitte, una a Vina Del Mar nel 2014, una a Nizza nel 2015. Si ripete, ad una settimana di distanza, un piccolo miracolo sportivo. Anche la scorsa settimana, infatti, un lucky loser (Andrey Rublev) aveva vinto un torneo (ad Umago, sconfiggendo in quarti il nostro Fognini, oggi trionfatore a Gstaad, ed in finale Paolo Lorenzi) Risultato: [LL] L. Mayer b. F. Mayer 6-4 4-6 6-3

