ATP Los Cabos: subito fuori Karlovic, rimonta Verdasco

Fernando riesce ad annullare 2 match point ad un Escobedo in campo solo per 2 set. Il Next Gen francese Halys elimina il croato per 7-6 7-6

Messico e nuvole faceva un famoso ritornello ma sul centrale di Los Cabos, bello anche se non gremito, sembrano esserci soltanto sole e tanto caldo. Piatto forte della giornata sulla carta doveva essere il secondo match del centrale, lo scontro generazionale tra il 33enne spagnolo Verdasco ed il Next Gen Escobedo, protagonisti lo scorso marzo a Miami di una piacevole partita terminata 7-6 7-5 per il mancino madrileno. Lo spagnolo nel primo parziale è l’unico a concedere palle break (3 per la precisione) all’avversario che per gioco e per sembianze fisiche sembra tutto fuorché un Next Gen ma che tuttavia non riesce a capitalizzarne neanche una. All’epilogo del tie-break ha la meglio il più giovane che per primo concede il mini break ma ha i nervi saldi per rimontarlo e chiudere sull’8-6. L’inerzia, specialmente sotto l’afa messicana, sembrerebbe essere dalla parte del più giovane: al settimo game arriva infatti il break e la vittoria sembra ad un passo ormai. Verdasco va a servire sul 5-3 per Escobedo che sciupa ben 2 match point e sembra perdere la sicurezza. Fernando a questo punto inizia a martellare più sicuro col dritto e brekkando per due volte consecutive lo statunitense chiude il secondo set sul 7-5. Escobedo non si sblocca e viene brekkato anche al suo primo turno di servizio del terzo set. Verdasco approfitta delle insicurezze dell’avversario e fa vedere sprazzi di buon tennis e chiude l’incontro per 6-2. Al prossimo turno troverà il francese Millot (n.163) che in 3 set ha sconfitto il lucky loser Klein (si è infatti ritirato Kavcic) per 6-2 3-6 6-1.

Nel primo match del centrale si erano invece sfidati il gigante croato Karlovic (n.31) ed il qualificato francese Halys (n.126). Scontro inedito questo che dava come favorito d’obbligo un Karlovic pur se non al top nelle sue ultime uscite sul francese che ultimamente sul veloce di Atlanta ha ben impressionato costringendo al terzo set il lussemburghese Muller. Copione che più tradizionale non si può: Karlovic si dimostra quasi infallibile al servizio e Halys non è mai in grado di fare più di un 15 fino a quando il croato non si trova a battere sotto per 5-6. A questo punto il francese riesce ad ottenere una palla break che vale anche da set point ma Karlovic lo annichilisce con un gran servizio e si porta sul 6-6. Il primo set lo porta comunque a casa Halys che riesce a recuperare un mini break e chiude sul 7-5. Karlovic non ci sta e prova a reagire anche se tuttavia non riesce a capitalizzare le 3 palle break che gli concede il transalpino nel primo turno di servizio e nemmeno quella che arriva sul 4-3 per il croato: è di nuovo tie-break. Il Next Gen dimostra ancora una volta di avere nervi saldi recuperando per 2 volte un mini break e chiude alla prima occasione sul 10-8.

L’ultimo incontro sul centrale ha visto come protagonisti due tennisti che nel mese di luglio non hanno brillato per risultati raggiunti: lo statunitense Taylor Fritz (n.127) che nelle ultime 3 partite non ha vinto nemmeno un set ha affrontato il kazako Kukushkin (n.102) reduce dalla sconfitta in finale nel Challenger di casa ad Astana. Il primo set è filato liscio fino al 4-4: Kukushkin sciupa ben 4 break point ma Fritz rintuzza e si porta sul 5-4. Giunti sul 5-5 entrambi i giocatori lasciano un break all’avversario e il tie break se lo porta a casa Kukushkin per 7-5. Fritz però non ci sta, prende in mano le redini del gioco e riesce ad avere palle break in tutti i turni di servizio del kazako chiudendo il secondo set sul punteggio di 6-2. L’americano al contrario di Kukushkin torna in campo combattivo e chiude in soli 36’ il terzo set replicando il 6-2 del secondo. Sul Grandstand la giornata si è invece aperta con la sfida che vedeva come favorito lo statunitense Fratangelo (n.117), recentemente sconfitto in semifinale sull’erba di Newport dal connazionale Isner, sul giapponese Ito (163) uscito vittorioso nell’unico confronto tra i due lo scorso anno a Delray Beach. L’americano ha la meglio in 1h23’ per 6-4 6-4 capitalizzando nel migliore dei modi i 2 break conquistati sul giapponese. Per Polansky (n.115) su Uchiyama (n.162) non c’è due senza tre: la terza replica di questo match in quindici giorni vede la terza vittoria del canadese al termine di una partita comunque combattuta, 7-5 7-6 il finale.

Risultati:

B. Fratangelo b. T. Ito 6-4 6-4

T. Fritz b. M. Kukushkin 6-7(5) 6-2 6-2

P. Polansky b. Y. Uchiyama 7-5 7-6(5)

[Q] Q. Halys b. [5] I. Karlovic 7-6(5) 7-6(8)

[6] F. Verdasco b. E. Escobedo 6-7(6) 7-5 6-2

V. Millot b. [LL] B. Klein 6-2 3-6 6-1

Francesco Monesi