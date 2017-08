151 mph! L’ace di Raonic è il dodicesimo più veloce di sempre

Il tabellone luminoso riporta la velocità del servizio di Raonic e gli applausi del pubblico si trasformano in espressioni di meraviglia

È successo nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Washington. Milos Raonic affrontava Nico Mahut in un match valido per il secondo turno del Citi Open. Sul punteggio di 2-1 in favore del canadese, con un break appena agguantato, Raonic ha tirato una sassata a 243 km/h, il dodicesimo ace più veloce di sempre.



A detenere il record del servizio più veloce della storia è Sam Groth, che nel marzo 2012, in un challenger in Corea del Sud, scaraventò la pallina a 263 km/h (163 mph). Esiste però un caso-Groth: l’ATP non riconosce ufficialmente il primato in quanto registrato in un torneo del circuito minore. Gli strumenti di rilevazione di misura della velocità nei tornei Challenger hanno un margine di errore solitamente elevato, ergo non tutti i dati vengono omologati.

Esistono quindi classifiche diverse e nessuna di queste può dirsi ufficiale.

Fastest Recorded Tennis Serves (Wikipedia)

*1 Australia Sam Groth 263 km/h (163.4 mph) 2012 Busan Open Challenger Tennis[8]

2 France Albano Olivetti 257.5 km/h (160 mph) 2012 Internazionali Trofeo Lame Perrel–Faip[9]

3 United States John Isner 253 km/h (157.2 mph) 2016 Davis Cup

4 Croatia Ivo Karlović 251 km/h (156 mph) 2011 Davis Cup[10]

*5 Poland Jerzy Janowicz 251 km/h (156 mph) 2012 Pekao Szczecin Open[12]

6 Canada Milos Raonic 250 km/h (155.3 mph) 2012 Rogers Cup[13]

7 United States Andy Roddick 249 km/h (155 mph) 2004 Davis Cup[14][15]

8 United States Roscoe Tanner 246 km/h (153 mph) [note 3] 1978 American Airlines Tennis Games

9 Sweden Joachim Johansson 245 km/h (152 mph) 2004 Davis Cup[16]

10 Spain Feliciano López 245 km/h (152 mph) 2014 Aegon Championships

11 Romania Marius Copil 244 km/h (152 mph) 2016 European Open

12 Poland Hubert Hurkacz 243 km/h (151 mph) 2016 Davis Cup

12 Canda Milos Raonic 243 km/h (151 mph) 2017 Citi Open

14 United States Taylor Dent 241.1 km/h (149.8 mph) 2006 ABN AMRO World Tennis Tournament[15]

15 Latvia Ernests Gulbis 240.3 km/h (149.3 mph) 2007 St. Petersburg Open