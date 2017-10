ATP Stoccolma: Dimitrov spegne Fognini e vola in finale

Fabio gioca un ottimo match recuperando anche un break nel secondo ma cede poi al tie-break. Il bulgaro attende il vincente di del Potro-Verdasco

[1] G. Dimitrov b. [6] F. Fognini 6-3 7-6(2)

Un buon Fognini non basta per fermare Grigor Dimitrov. La testa di serie numero 1 del torneo ha sconfitto il ligure per 6-3 7-6 al termine di un match combattuto e godibile, soprattutto nel secondo set. Nella prestazione di Fabio ha sicuramente inficiato la stanchezza per le due maratone contro Ymer e Sock, ma nonostante questo, il numero 1 d’Italia ha dimostrato di essere in un buon momento di forma e di poter competere alla pari con i più forti anche sui campi rapidi.

Sesto confronto tra i due, con l’ultima sfida datata 2015, quando Fognini infiammò il Foro Italico sconfiggendo Dimitrov 6-0 al terzo. Il livello espresso dai due giocatori è fin da subito elevato, con scambi lunghi e vincenti di pregevole fattura. Il primo a crearsi chance di break è Fognini, ma il ligure in entrambe le due occasioni non riesce con il rovescio a contenere le accelerazioni del bulgaro; nel gioco successivo, applicando al tennis la legge calcistica del gol mangiato gol subito, Dimitrov scappa 0-40 grazie ad uno splendido passante in back e alla seconda occasione effettua il break. Sul 4-1 a suo sfavore, Fognini chiede l’intervento del fisioterapista per un problema all’anca, che già aveva dato noia al ligure nel match di ieri contro Sock. Dopo il medical time out entrambi mantengono con facilità il servizio; se da una parte Fognini deve lottare con il fastidio all’anca, dall’altra il numero 8 del mondo è in uno stato di grazia, come testimonia il fantastico scambio chiuso a rete nel primo punto del nono gioco, che gli permette poi di chiudere il primo set 6-3 in 36 minuti. Nelle fasi iniziali della seconda frazione la musica non cambia ed il bulgaro grazie a due splendidi dritti in corsa effettua il break in apertura; il match si fa tutto in salita per il ligure ma improvvisamente arriva un passaggio a vuoto di Dimitrov, che perde la battuta per la prima volta nel torneo e si fa raggiungere sul 2-2. Fognini con il passare dei minuti entra sempre di più in partita e grazie a qualche piccola incertezza del bulgaro, scappa 4-2; nel momento però di dare la sterzata definitiva al set, Dimitrov torna a spingere soprattutto con il rovescio (splendido il vincente lungo linea sul 30-40) ed effettua l’immediato contro break: 4-3 Fognini. Il ligure non si disunisce ed eleva costantemente il suo livello; Dimitrov, in evidente difficoltà nei propri turni di battuta, riesce a salvarsi sia sul 4-5 che sul 5-6, portando il set al tie break; l’avvio di Fabio è però disastroso e con 4 errori non forzati fa scappare in maniera definitiva Dimitrov, che chiude poi agevolmente 7 punti a 2. Per Dimitrov si tratta della quarta finale stagionale e la terza complessiva a Stoccolma; nel 2013 trionfò contro David Ferrer mentre l’anno successivo si arrese a Thomas Berdych.

Risultati:

