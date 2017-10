ATP Parigi Bercy: Monfils si ritira. Lorenzi tira un sospiro di sollievo

Il francese, che avrebbe dovuto giocare contro Paolo Lorenzi, dà forfait a causa di un problema al ginocchio. Ora l'azzurro se la vedrà con il portoghese Joao Sousa

Il torneo di Parigi Bercy perde un altro illustre partecipante, Gael Monfils. Il francese è stato costretto a rinunciare al torneo a causa di un forte dolore al ginocchio destro. Buon per il nostro Paolo Lorenzi, che avrebbe dovuto giocare contro il francese. Entra così in scena il lucky loser Peter Gojowczyk, finalista del tabellone di qualificazione, sconfitto da Struff, dopo aver battuto in semifinale Halys. Lorenzi (41 ATP) se la vedrà ora con un qualificato piuttosto ostico, Joao Sousa, attuale numero 60 del ranking.

Dunque Monfils si aggiunge alla lunga lista degli assenti all’ultimo Master 1000 dell’anno, nelle prossime ore si saprà se anche Roger Federer si unirà alle defezioni di Parigi.