ATP Bercy, verso Londra: delPo vede il traguardo

PARIGI - Juan Martin regola in due set Haase. Adesso è ad una sola vittoria dal superare Carreno Busta nella Race

[13] J.M. del Potro b. R. Haase 7-5 6-4 (da Parigi, Luca Baldissera)



Apre il programma del campo centrale l’argentino Juan Martin del Potro, per il primo ottavo di finale del Rolex Paris Masters di Bercy, opposto all’olandese Robin Haase. Juan Martin non è mai stato un tipo mattiniero, e si vede bene dal primo set, in cui all’atteggiamento ciondolante che lo contraddistingue abitualmente, “Palito” aggiunge una certa indolenza negli spostamenti soprattutto in avanti, e qualche piegamento sulle gambe non proprio fulmineo. Dall’altra parte, Robin, giustiziere di Sascha Zverev, si conferma giocatore di ottimo livello, sia con la pressione da fondo che con le variazioni e i tagli sotto la palla. Del Potro è al quinto torneo consecutivo in altrettante settimane, con la vittoria di oggi arriva a un notevole record di 20 partite portate a casa su 24 dall’inizio dello US Open, ed è quindi comprensibile il suo ingresso “diesel” nel match.

I due procedono appaiati fino al 4-4, poi delPo accelera un paio di manate delle sue con il dritto, brekka e va a servire per il set. Qui è bravo e fortunato Haase, che approfitta di un errore di rovescio dell’avversario, piazza una spettacolare (e fortunosa) volée un po’ steccata che torna nel suo campo scatenando gli “oooh” del pubblico (piuttosto numeroso, si vede che il torneo è entrato nel vivo, c’era anche una bella coda fuori dai cancelli stamattina), e pareggia 5-5. Ma l’argentino si è definitivamente svegliato, si riprende il vantaggio, e chiude al dodicesimo game. Il secondo parziale procede in modo simile, salvo che la svolta arriva al quinto game, con Juan Martin che trasforma l’unica palla break del parziale (ottimo 100% nei break-points per lui oggi, 3 su 3), e conserva il vantaggio fino al 6-4 conclusivo senza far più avvicinare Robin al proprio servizio. Lo smash che chiude la partita proietta la “Torre di Tandil” ad una sola vittoria dal superare Carreno Busta nella corsa alle Finals di Londra. Il compito non sarà facile (lo attende il vincente tra Dimitrov e Isner, gente pericolosa sul duro indoor), ma già esserci arrivati, dopo una rincorsa simile, è da applausi.

Risultati:

