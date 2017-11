Carlos Moya a Milano per la Rafa Nadal Academy

L'ex N.1 del mondo e allenatore di Rafa Nadal ha giocato coi giovanissimi provienti dai circoli italiani per promuovere l'Academy di Manacor

Gradita sorpresa a Milano per i piccoli “campioni” del futuro. Carlos Moya è sceso in campo con loro per promuovere la Rafa Nadal Academy intitolata al suo amico ed ora assistito. Moya si è intrattenuto su un campo di allenamento adiacente allo stadio principale e tra uno scambio e l’altro non si è tirato indietro davanti alla richieste di foto e selfie dei giovani e giovanissimi scesi in campo con lui. Non è escluso che tra loro ci fosse un possibile campione del futuro.

La Rafa Nadal Academy si pone come obiettivo quello di trasmettere la passione per il tennis attraverso gli stessi metodi utilizzati dall’attuale N.1 del mondo. Ora resta capire se Moya dovrà volare a Londra o meno per seguire Nadal nell’ultima fatica della stagione 2017.

Toni Nadal offrirà inoltre una settimana speciale di allenamenti per adulti alla Academy dal 19 al 26 novembre, incluse 12 ore di allenamento con Toni e 5 con gli altri coach dell’academy. Previsti anche incontri con coach nutrizionisti e un incontro con l’incordatore della squadra di Davis spagnola Xavi Segura