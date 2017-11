L’isola delle Finals

In quell’isola fatata

prima scritta e poi cantata,

nessun vuol offrire il destro

ma appellarsi… “gran maestro”!

Roger Pan vola leggero

non invecchia per davvero

qual folletto, sempre arzillo

cerca il settimo sigillo.

Ma sull’infido cammino

ecco, Capitano Uncino

di cacciarlo non si stanca

cerca scalpo che gli manca.

Verso Praga e suoi dintorni

vi fu tregua per tre giorni

ma l’idillio è già spezzato

voglion cattedra e primato.

Pure altri son sbarcati

ciurma, facce da pirati

DimiSpugna, CoccoMarino

che già assaltano il fortino,

Dom e Alex son cresciuti

non son più… “bimbi sperduti”

mentre tipo biondo e gentile

che ci fa tra gente vile?

Infin, sagoma robusta

ha bruciato anche la Busta

bucaniere qui al debutto

detto Jack lo sparatutto.

Se seguir vuoi la parata

coi maestri dell’annata

attenzione seria presta

là… seconda stella a destra!

Leonardo Lars Mazzara