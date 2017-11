Serie A1 femminile: TC Prato si arrende a Faenza

La matricola Faenza già qualificata per le semifinali. Prato rimane seconda nel girone. Vincono Parioli e Club Genova 1893

Quinta e penultima giornata della fase a gironi del campionato di Serie A1 femminile. Nel Girone 1, Tennis Club Parioli si conferma al comando della classifica dopo la netta vittoria casalinga su Tennis Club Cagliari, ancora fermo a quota zero punti. Al secondo posto del girone (ad un punto di distanza) Tennis Club Genova 1983, vittorioso in trasferta contro Tennis Beinasco. Nel Girone 2 continua a stupire la matricola Faenza, che tra le mura di casa supera per 3-1 le campionesse in carica del TC Prato e si assicura il passaggio del turno. Grazie alla vittoria contro Ceriano, la Stampa Sporting Torino accorcia le distanze e si porta ad un solo punto da Prato.

GIRONE 1

USD Tennis Beinasco – Tennis Club Genova 1893 1-3

Liudmilla Samsonova (G) b. Reka-Luca Jani (B) 62 36 75

Debora Ginocchio (G) b. Federica Rossi (B) 76(1) 76(3)

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Alberta Brianti (G) 60 63

Liudmilla Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 64 76(4)

Tennis Club Parioli ASD – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 4-0

Nastassja Burnett (P) b. Anna Floris (C) 62 62

Greta Arn (P) b. Francesca Piu (C) 60 62

Martina Di Giuseppe (P) b. Alice Matteucci (C) 75 62

Martina Di Giuseppe/Nastassja Burnett (P) b. Anna Floris/Francesca Piu (C) 62 64

CLASSIFICA

11 (5) Tennis Club Parioli ASD

10 (5) Tennis Club Genova 1893

7 (5) USD Tennis Beinasco

0 (5) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – Tennis Club Prato A.S.D. 3-1

Camilla Scala (F) b. Lucrezia Stefanini (P) 63 64

Agnese Zucchini (F) b. Giulia Peoni (P) 60 64

Alice Balducci (F) b. Corinna Dentoni (P) 64 61

Corinna Dentoni/Lucrezia Stefanini (P) b. Chiara Arcangeli/Giulia Pasini (F) 60 61

A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Tennis Ceriano A.S.D. 4-0

Anna Maria Procacci (S) b. Gloria Stuani (C) 60 61

Federica Joe Gardella (S) b. Eleonora Leva (C) 60 61

Michele Alexandra Zmau (S) b. Anne Schaeffer (C) 46 62 63

Federica Joe Gardella/Anna Maria Procacci (S) b. Anne Schaeffer/Eleonora Leva (C) 60 76(4)

CLASSIFICA

13 (5) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

8 (5) Tennis Club Prato A.S.D.

7 (5) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (5) Club Tennis Ceriano A.S.D.