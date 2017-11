ATP Finals, doppio: i numeri uno si confermano, Bryans in bilico

LONDRA - Kubot/Melo superano i gemelli Bryan e vanno in semifinale. Bene Murray/Soares

da Londra, il nostro inviato

Marcelo Melo e Lukasz Kubot, che nella prima giornata di gioco avevano ricevuto la coppa di miglior team dell’anno, si confermano e volano in semifinale. A farne le spese, per la terza volta in altrettanti confronti diretti, i gemelli Bryan, che avevano vinto il loro incontro d’esordio. Due set d’autorità per la coppia leader, che si qualifica a punteggio pieno per le semifinali. I gemelloni dovranno invece vedersela con Dodig/Granollers, e vincere in ogni caso per poter accedere alla loro undicesima semifinale alle Finals: il croato e lo spagnolo sono stati asfaltati con un doppio 6-1 da Murray e Soares.

In semifinale, anche un po’ a sorpresa, l’ottava coppia del seeding: Michael Venus e Ryan Harrison, cmapioni al Roland Garro, hanno ottenuto la loro seconda vittoria nel girone, contro i francesi Herbert/Mahut: i transalpini si giocheranno tutto nell’ultimo incontro contro Kontinen/Peers, che hanno battuto Rojer/Tecau, ormai eliminati. Chi vince passa.