Il matrimonio da favola di Serena Williams

La fuoriclasse americana ha concesso a Vogue Magazine l'esclusiva per il suo matrimonio grandioso con Alexis Ohanian

Matrimonio sfarzoso ma di classe per Serena Williams, che il 16 di novembre è diventata la signora Alexis Ohanian. La cerimonia si è tenuta al Contemporary Arts Center di New Orleans, in Louisiana. Abito da sposa Galia Lahav per lei, vestito Armani per lui e scarpine per Alexis Jr., la bimba di appena undici settimane, tenuta in braccio dalla nonna Oracene Price.

“Sei la migliore di sempre, non soltanto nello sport ma come madre e come moglie. Sono felice di poter scrivere ancora molti capitoli della nostra favola insieme” ha detto Ohanian all’altare, chiamando Serena la sua regina e la figlia la loro principessa.

Dopo le foto per l’album di nozze, cambio d’abito per il ricevimento a tema “La Bella e la Bestia”, con Serena vestita Donatella Versace. La cena dal menu cosmopolita è stata accompagnata musicalmente da numerose canzoni tratte da vari film Disney. Unica invitata tra le colleghe di Serena, oltre alla sorella Venus, è stata Caroline Wozniacki. A disposizione degli ospiti, tra i quali Beyoncé e Kim Kardashian, è stata messa a disposizione una grande giostra con i cavalli di legno.