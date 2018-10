Fognini ottovolante. Adesso c’è del Potro (Crivelli). Fognini, c’è del Potro per sognare ancora la Top10 (Semeraro)

Fognini ottovolante. Adesso c’è del Potro (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Sull’ottovolante. Ed è un’ebbrezza che piace. Fabio Fognini continua a coltivare un feeling speciale con l’Asia e dopo Chengdu (sconfitta in finale contro Tomic) fa scintille pure a Pechino, dove raggiunge l’ottava semifinale dell’anno e il 43° successo stagionale, record in carriera (furono 42 nel 2013). LA DEDICA Il numero uno italiano, sul cemento cinese, vendica i compagni di nazionale Seppi e Cecchinato, che nei turni precedenti avevano trovato nel magiaro Fucsovics un ostacolo insuperabile. Fogna invece lo elide in un’ora e 38 minuti, con solidità e concentrazione e due soli momenti da brividi: i due match point non sfruttati sul 5-2 del secondo set, game in cui poi concede l’unico break dell’incontro, e quella caviglia piegata fin quasi alle lacrime nel primo punto del gioco conclusivo, per fortuna senza conseguenze. A fine match, dedica speciale al figlio Federico con quel «Piccolino mi manchi» scritto sull’obiettivo della telecamera: «Sono abbastanza stanco perché ho giocato tante partite, ma molto soddisfatto del livello del mio gioco». Il tour de force, insieme al piccolo allarme fisico, lo ha però convinto a saltare il Masters 1000 di Shanghai della settimana prossima, con probabile addio alle speranze Masters (ma non al best ranking). RIVINCITA Non è a rischio invece il match di stamattina (10.30, Supertennis) contro Del Potro. Una rivincita: si sono affrontati l’ultima volta (bilancio 3-2 per l’argentino) a agosto nella finale di Los Cabos, e sorrise Fognini. Palito da allora però ha alzato ancor di più il livello, tanto che ha finito per qualificarsi per le Finals, però non nasconde le difficoltà: «Fabio è un giocatore delizioso e sta attraversando un grande momento. Ha ottime possibilità di battermi un’altra volta, perciò dovrò mettermi nelle condizioni di impedirglielo». Speriamo di no

Fognini, c’è del Potro per sognare ancora la Top10 (Stefano Semeraro, Corriere dello Sport)

Record, vendetta, e ottava semifinale dell’anno, tutto in un match. Un triplete made in Fabio Fognini, che nei quarti delFAtp 500 di Pechino ha eliminato il n 45 del mondo Martin Fucsovics (6-4 6-4) e oggi tenta il colpaccio con Juan Martin Del Porro (dalle 10.30 su Supertennis), a sua volta facile vincitore sul croato Filip Krajonovic (6-3 6-4). L’ungherese nei turni precedenti aveva seccato sia Seppi che Cecchinato, quindi giustizia è fatta, con grande soddisfazione di Corrado Barazzutti, coach supplente di questa tournée asiatica, e giusto qualche brivido nel finale per due match-point sprecati; che hanno richiamato i quattro della finale persa a Chengdu; e una caviglia appoggiata male, per fortuna senza conseguenze. II record, invece, si riferisce alle vittorie in stagione di Fabio, salite a 43 (19 le sconfitte), migliorando le 42 (27 sconfitte) del 2013. Quarantatre “and counting”, come dicono gli inglesi, visto che il 2018 del nostro n. 1, oggi 13 della classifica Atp e 11 della Race – a ranking che somma solo i punti dell’anno solare – è ancora in corso d’opera, con due Masters 1000 da giocare, Shanghai e Bercy e tre obiettivi nel mirino. In ordine di difficoltà: vincere il 4° torneo dell’anno (poker mai chiuso da un azzurro nell’era Open); entrare fra i Top 10 (in Italia è riuscito l’ultima volta a Barazzutti, 40 anni fa); staccare un biglietto per le Arp Finals di novembre (sempre 40 anni dopo Barazzuti). Tre strade che passano anche per i 198 contundenti centimetri del Palito, nr 4 del mondo, finalista degli US Open e già qualificato per Londra. I precedenti dicono 3-2 per Delpo, che però in finale a Los Cabos in agosto ha raccolto sei game. Oggi sarà più dura, Fabio comunque è in grande spolvero. «Quando gioco così divento pericoloso», ha ammesso. Come si dice “daje” in mandarino?