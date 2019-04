Gimelstob ora rischia anche la poltrona del board ATP

Finisce in maniera amarissima il WTA Premier di Stoccarda di Victoria Azarenka: la bielorussa è stata infatti costretta a ritirarsi per un problema alla spalla sinistra dopo aver persino servito per il match sul 5-4 nel secondo set. “Non è il modo in cui avrei voluto vincere ma penso che tutto sommato sia stato un match di alto livello. Sono stata fortunata a cavarmela in qualche modo nel secondo set”, ha commentato Anett Kontaveit, che con questo risultato bissa la semifinale in Germania conquistata lo scorso anno e si guadagna la sfida con Naomi Osaka. Resta ovviamente il rammarico per Vika la quale sta comunque vivendo il miglior momento in assoluto dal rientro dopo la maternità, avvenuto ormai due anni fa. Lo certifica la finale raggiunta due settimane fa a Monterrey, ma soprattutto la seconda vittoria stagionale contro una top 5, arrivata giovedì contro Pliskova.

Proprio quella partita aveva ben fatto sperare e le cose si erano messe in suo favore anche nel match di quarti di finale. Kontaveit, conscia anche delle ottime risposte di Azarenka, ha cercato di servire come meglio poteva (tanto da trovare 6 ace) e la battuta, così come il primo set, le è sfuggita solamente sul 5-5. Il secondo parziale è stato altrettanto incerto ma con molti più break del precedente. L’ex numero 1 del mondo, come detto, ha servito sul 5-4 per chiudere l’incontro ma una caparbia Kontaveit non glielo ha permesso. All’inizio del set decisivo il movimento alla battuta di Vika ha iniziato ad essere visibilmente influenzato da un infortunio alla spalla, e sotto 0-3 la due volte campionessa Slam ha deciso di alzare bandiera bianca.

Victoria Azarenka is forced to retire.



Anett Kontaveit takes the final spot in the @PorscheTennis Grand Prix semifinals 5-7, 7-5, 3-0 ret.#PTGP19 pic.twitter.com/Zp6LIOWDk7 — WTA (@WTA) April 26, 2019

Con questo risultato Kontaveit raggiunge la seconda semifinale consecutiva – dopo quella di Miami arrivata più di un mese fa – e sfiderà per la seconda volta in carriera una numero 1 del ranking (il precedente era stato con Kerber a Roma, battuta 6-4 6-0 nel 2017). Per Azarenka invece ci sono buonissimi segnali di ripresa. Non resta che augurarsi che il problema alla spalla destra non sia nulla di grave.

Risultato:

[8] A. Kontaveit b. V. Azarenka 5-7 7-5 3-0 rit.

