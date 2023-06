Wimbledon, qualificazioni femminili: Stefanini e Brancaccio in campo

Traduzione di Alessandro Valentini

Dice sempre quello che pensa. Gerard Piqué, presidente di Kosmos (compagnia che investe negli eventi sportivi), parla forte e chiaro a MARCA trattando temi tennistici come il percorso di Kosmos legato alla Coppa Davis, e del suo conflitto con l’ITF.

D. Qual è la situazione attuale della tua azienda, Kosmos?

Piqué: Abbiamo svoltato a 180 gradi negli ultimi 12 mesi. Eravamo un’azienda che si concentrava esclusivamente sullo sport. A causa di una serie di situazioni abbiamo rivoltato l’azienda. Ci siamo resi conto un paio di anni fa, quando ho fatto la prima intervista con Ibai, del potenziale del mondo digitale, dello streaming, dei creatori di contenuti… Abbiamo iniziato a lavorare con lui e abbiamo formato un team di e-sport. Io, in quel momento, non ho capito niente e ho cercato di assorbire un po’ di tutto questo. La Kings League è apparsa e ha cambiato completamente il nostro ritmo, perché ora è al centro dell’attenzione dell’azienda. Siamo molto differenziati in un mondo che non è ancora così professionale come lo streamer. Su Twitch le persone non sono abituate ad avere questo livello di produzione. Nella sede di Barcellona siamo 60-70 persone, ma poi ne abbiamo molte esterne.

D. Stai pensando di effettuare nuovi acquisti di diritti TV sportivi in ​​diretta?

Piqué: Abbiamo già acquistato i diritti televisivi della Lega francese per il canale di Ibai, i diritti della Copa América; Abbiamo stretto accordi con Serie A, LaLiga e continueremo a farlo.

D. Parliamo ora del tennis, una delle tue grandi passioni. Perché Kosmos non è più in Coppa Davis?

Piqué: Crediamo che quello che abbiamo fatto con la Coppa Davis sia una clamorosa storia di successo. Abbiamo preso una competizione decadente, e in ribasso di audience. E a livello sportivo, economico, soprattutto, e di pubblico, abbiamo dato una svolta al torneo. Ciò è evidente e verificabile con i numeri. Abbiamo moltiplicato per quattro le entrate in un anno. Siamo passati da tre a 15 sponsor. Succede che nel 2020 arriva il Covid e stravolge tutto in tutti gli sport. Avevamo un accordo con l’ITF, pagavamo una cifra molto importante, direi fuori mercato, 40 milioni l’anno. In una competizione simile, come l’ATP Cup, che era la stessa, Tennis Australia ha pagato 10 milioni all’ATP. Quindi pagavamo quattro volte di più. Nel 2020 non c’è stata la Coppa Davis, durante una parte del 2021 si è giocata a porte chiuse… Il fisso che pagavamo era fuori mercato. Dopo la rescissione da parte dell’ITF c’è ora una disputa tra di noi in cui chiediamo un risarcimento fino a 50 milioni di dollari. Non possiamo dire di più a causa delle restrizioni della riservatezza. Ma sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo sconfitto la concorrenza e ci siamo trovati con il Covid, che era qualcosa di impossibile da prevedere. Molte leghe e federazioni si sono adattate a questa situazione e l’ITF ha deciso di non voler rinegoziare quei termini. Così da un giorno all’altro l’accordo finisce e ci siamo dovuti adattare come azienda. Abbiamo investito più di 100 milioni in Coppa Davis in quattro anni e questo è scandaloso. E volevamo investire di più.

D. Dietloff von Arnim, presidente della Federazione tedesca di tennis e candidato alla presidenza dell’ITF, ha dichiarato una settimana fa: “Il disastro che abbiamo vissuto con Kosmos ha enormi conseguenze finanziarie per l’ITF”. Cosa dice?

Piqué: Ho visto il commento e penso che la gente non sia informata, o non sa o è che vuole usarci per una questione politica, elettorale, perché ha le elezioni ad agosto. Il presidente della federazione tedesca aveva un buon rapporto con noi. L’ITF, con il nostro accordo, ne ha beneficiato. In questo momento ha contratti che abbiamo firmato per un valore di 70 milioni di euro. La Billie Jean King Cup si è chiusa in Andalusia grazie a noi. Ciò che abbiamo dato loro rispetto a ciò che abbiamo ricevuto è sproporzionato. Crediamo che tutto ciò che è successo sia molto ingiusto. Credo che la Coppa Davis durerà due o tre anni con i contratti che abbiamo chiuso a suo tempo, ma vedo un futuro complicato per essa. Tra quattro o cinque anni penso che la Coppa Davis non sarà più dell’ITF. Sarà o dall’ATP o di una terza parte che la comprerà, perché il management non troverà i soldi. Il presidente David Haggerty ha promesso di distribuire alle Federazioni una somma di denaro che sarà impossibile dare perché la gestione non la genera.

D. Potrebbe essere che tu sia stato etichettato fin dall’inizio e non ti sia stato concesso il beneficio del dubbio semplicemente per essere un calciatore e non un ex tenista?

Piqué: È stato un processo di apprendimento. Volevamo fare le cose in un certo modo e non importa quanto tempo e denaro investi, sei ammanettato. Volevamo fare tante cose, ma non potevamo perché la gestione non era la nostra. E ogni piccolo cambiamento che abbiamo apportato è stato criticato e disapprovato, perché il tennis è uno sport molto tradizionalista. Poi hai visto la Laver Cup, che è la cosa più moderna nel tennis degli ultimi anni, e vedi che i cambiamenti funzionano. Un torneo breve, di tre giorni, di impatto e che piace. Volevamo replicarlo in Coppa Davis e non ci siamo riusciti. Con ogni piccola modifica che abbiamo apportato, c’era sempre uno dei più tradizionalisti che si opponeva e otteneva ciò che voleva anche se non era nessuno e 100 erano a favore. Mi guardo indietro e quando abbiamo affrontato l’amministrazione, BNP Paribas è entrata in scena e in un anno abbiamo guadagnato da 8 a 50 milioni. D’accordo con l’ATP, cosa molto buona per il tennis. Ma c’erano cose che non erano apprezzate perché non c’era interesse.

D. Kosmos tornerà al tennis o se ne è andata molto delusa?

Piqué: Potrei tornare se ci fosse un’occasione adatta a me, perché il tennis è uno sport che amo. Ed è il terzo al mondo per popolarità dopo il calcio e il basket. Ma c’è il rischio che se non modernizzi ti costerà in futuro. Ha una base di fan media di oltre 40 anni ed è difficile rimanere affascinati da giochi che non sai quando finiscono. Nel ‘Grand Slam’ possono durare sei ore. È molto epico, ma non è facile per i giovani che seguono lo sport.