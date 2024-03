WTA Bogotà: presenti Sara Errani e Lucrezia Stefanini

Archiviato il torneo di Miami con il successo di Danielle Collins ecco che il circuito WTA dà il via alla stagione sulla terra.

Subito dopo la Florida ecco l’unico torneo sudamericano presente nel calendario WTA. Si vola in Colombia in quel di Bogotà per l’edizione 2024 della Copa Colsanitas Zurich, torneo WTA 250 che si giocherà in contemporanea con il torneo statunitense di Charleston.

Il torneo colombiano negli ultimi due anni è stato vinto dalla tedesca Tatjania Maria, che nel 2022 sconfisse la brasiliana Pigossi e nel 2023 la statunitense Stearns, assente quest’anno.

Secondo quanto stabilito dal Rulebook WTA ci sono delle limitazione per la presenza delle top30 in un torneo WTA 250 e, infatti, la tennista con il ranking più alto presente in main draw è la ceca Marie Bouzkova, accreditata della testa di serie numero 1.

La ceca esordirà contro la canadese Rebecca Marino. In caso di vittoria al secondo turno una tra la slovena Zidansek e la statunitense Baptiste. L’altra testa di serie presente nel quarto è la tedesca Siegemund, numero 7 del seeding, che nella sua porzione di tabellone trova una delle semifinaliste della passata stagione la britannica Francesca Jones, tennista dalle sole otto dita a causa di una malattia genetica.

Nella parte alta ecco la spagnola Cristina Bucsa, numero 74 al mondo e testa di serie numero 4. La spagnola farà il suo esordio con una qualificata. Nello stesso quarto di Bucsa ecco la russa Kamilla Rakhimova, altra semifinalista della passata edizione.

La testa di serie numero 2 del torneo colombiano è la campionessa in carica Tatjana Maria. La tedesca esordirà contro l’ungherese Anna Bondar.

Nel quarto della tedesca è stata sorteggiata una delle due italiane presenti nel main draw, la venticinquenne Lucrezia Stefanini. La tennista fiorentina esordirà contro una qualificata. In caso di vittoria ecco la probabile sfida contro la padrona di casa Camila Osorio, numero 6 del seeding e vincitrice nel 2021.

L’altra azzurra al via è l’esperta Sara Errani. Sarita reduce dalla semifinale in doppio in quel di Miami è finita nella parte di tabellone presidiata dalla terraiola doc Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero 3 e che vede presenti anche l’argentina Podoroska e la brasiliana Pigossi.

Errani giocherà il suo primo match in quel di Bogotà contro la ventiquattrenne ucraina Yuliya Starodubtseva, numero 137 WTA. Tra l’azzurra numero 97 al mondo e la tennista ucraina vi è un unico precedente giocato lo scorso anno al WTA125 di Colina e vinto da Starodubtseva.

Punta a replicare quanto fatto lo scorso anno la campana Nuria Brancaccio. La tennista italiana lo scorso anno dalle qualificazioni si spinse sino ai quarti di finale. Anche nel 2024 prova a entrare nel main draw del torneo colombiano attraverso il tabellone cadetto.

Nel primo turno Brancaccio ha lasciato solo tre giochi alla statunitense Osuigwe. L’ultimo ostacolo tra lei e il main draw e l’olandese Lamens.