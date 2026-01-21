Australian Open, le chirurgie e la vittoria su Sinner: chi è James Duckworth, prossimo avversario di Jannik

Jannik Sinner è lanciato verso il terzo sigillo all’Australian Open. Dopo i successi maturati nel 2024 e nel 2025, il 24enne azzurro ha iniziato l’edizione 2026 dello Slam oceanico lasciando solamente tre giochi a Hugo Gaston, che a inizio terzo set ha deciso di ritirarsi. Tra poche ore sarà il momento del secondo turno, che andrà in scena a partire dalle ore 9 del mattino italiane di giovedì 22 gennaio. Il palcoscenico sarà la Rod Laver Arena e l’avversario sarà la wild card di casa James Duckworth, attuale numero 88 al mondo.

I precedenti: “Come on!” – “Ma che c***o urli!”

Contro il tennista australiano, che compie 34 anni alla vigilia di questa partita, Sinner ha disputato tre incontri ufficiali. Sul cemento indoor di Colonia, nel 2020, un Jannik ancora teenager vinse per 6-1 6-2. L’estate successiva, sul duro all’aperto in Canada, Duckworth si vendicò strappando il successo per 6-3 6-4. In quel match l’azzurro si irritò non poco dopo aver sbagliato un dritto, con l’avversario che reagì esclamando: “Come on!”. Non siamo più abituati a vedere l’attuale secondo tennista in classifica controbattere a determinati comportamenti dell’avversario; sta di fatto che in quell’occasione Sinner ribatté con uno schietto: “Ma che c***o urli!”. Poco male, perché poche settimane dopo Jannik si vendicò a sua volta sul cemento al coperto in quel di Sofia, dove ebbe la meglio per 7-6(4) 6-4.

La vittoria al primo turno

Duckman, come è soprannominato dagli amici, più di quattro anni dopo si ritroverà di fronte un altro giocatore, di una caratura decisamente più elevata rispetto allo Jannik di quel periodo. Nonostante non si giochi su erba, la sua superficie preferita, proverà ugualmente a impensierire il bicampione uscente con la battuta, il suo colpo prediletto, grazie al quale è riuscito a passare il primo turno nel suo torneo del cuore. In svantaggio di due set a uno contro Dino Prizmic, l’australiano ha cancellato al rivale tre palle break che lo avrebbero spedito a servire per il match nel quarto parziale. Completata la rimonta dopo quasi quattro ore e mezza di battaglia, Duckworth ha così tirato un sospiro di sollievo. Ma prima di addentrarci nella sfida contro Sinner, scopriamo qualcosa in più su James Duckworth, la cui carriera, sino ad ora, è stata estremamente travagliata.

La nonna campionessa Slam e le prime esperienze internazionali

James Duckworth nasce a Sydney il 21 gennaio 1992. Il legame con il tennis è radicato nella sua famiglia, dato che la nonna Beryl Penrose a metà degli anni ’50 si tolse più di una soddisfazione nel mondo racchetta e pallina: quattro titoli all’Australian Open (uno in singolo, due in doppio e uno nel misto), quarti di finale al Roland Garros in singolare, due penultimi atti sempre a Parigi in doppio e in questa specialità raggiunse le semifinali anche a Wimbledon. Ma tornando al piccolo James, lui inizia a giocare a tennis all’età di sette anni e nel tempo inizia ad ammirare le gesta dei suoi connazionali Lleyton Hewitt e Pat Rafter, i suoi idoli.

L’attività internazionale comincia a sedici anni e in quel periodo Duckworth riceve qualche wild card da Tennis Australia per vivere le prime esperienze nei tornei importanti organizzati nel suo Paese. Nel mentre, frequenta l’università nella terra dei canguri, ma si dedica anche all’attività junior. Nel 2010 si spinge sino alla semifinale del Roland Garros, a livello Slam ottiene qualche altro buon piazzamento e si siede così sulla settima piazza mondiale nella classifica junior.

La svolta che cerca arriva l’anno dopo, nel 2011. L’australiano inizia l’anno ben oltre la 700esima posizione nel ranking. In quella stagione si qualifica per 6 finali Future vincendone 4 e verso l’autunno comincia a frequentare il circuito Challenger. Conclude l’annata in top 300 e si appresta così a lasciare il periodo da teenager nella speranza di sfondare nel tennis che conta. Ma, lo scoprirà presto, per lui non sarà così facile.

La top 100, gli Slam e le operazioni chirurgiche

Il 2012 lo vede partire con la sua prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam, in casa. Nonostante non raggiunga alcuna finale, rompe comunque la barriera della top 200 e gioca per le prime volte le qualificazioni negli altri Major. Ma a fine anno è costretto a operarsi al gomito destro (non sarà la prima volta…) e difatti la stagione successiva non riesce a compiere il salto definitivo. Supera il tabellone cadetto sia al Roland Garros che a Wimbledon, disputa la prima finale in un Challenger, raggranella una manciata di risultati a livello Future, ma qualcosa ancora non va.

Roger Federer lo batte all’esordio all’Australian Open a inizio 2014, stagione nella quale intasca 2 tornei Challenger su 3 finali disputate. A fine anno, però, Duckworth si opera di nuovo al gomito destro e al ritorno, nel 2015, parte subito alla grande. Fa quarti di finale a Brisbane e viene fermato nuovamente da uno spietato Federer che gli lascia un solo gioco. In questa stagione oscilla tra il circuito Challenger e le qualificazioni di alcuni eventi ATP e racimolando qualche piazzamento entra per la prima volta in top 100 mondiale.

Gli anni successivi, per lui, sono un calvario. Fino al 2018 vince altri quattro titoli Challenger, ma dopo l’Australian Open 2017 è costretto a fermarsi. In quei tre anni subisce altre cinque (!) operazioni chirurgiche: un’altra al gomito destro (la terza), ben tre al piede destro e la prima (perché ce ne saranno altre…) alla spalla destra. Verso fine 2018 torna in campo e grazie a dei buoni risultati riesce a rientrare tra i primi 300 del mondo entro fine stagione.

Il magico 2021 in mezzo ad altri stop

Il 2019 è l’anno del rilancio. Perde contro Rafa Nadal nello Slam di casa, ma si qualifica per 6 ultimi atti Challenger, ne porta a casa 4, e torna in top 100. Il 2020 inizia alla grande, con i quarti di finale in doppio all’Australian Open (insieme al connazionale Marc Polmans) e la prima semifinale nel circuito maggiore a Pune. Nel periodo del Covid, però, Duckworth fa un passo indietro a livello fisico e decide di operarsi per la seconda volta alla spalla destra. A fine stagione vince un Challenger e si affaccia al 2021 con un po’ di timidezza, ma anche con tanta speranza dopo tutti gli stop a cui è stato costretto negli anni.

Il 2021, infatti, è l’anno migliore della sua carriera. Raggiunge il terzo turno a Wimbledon dove perde da Lorenzo Sonego, arriva sino agli ottavi in Canada e si ferma contro Daniil Medvedev, vince l’ennesimo titolo Challenger, approda nella sua (fino ad ora) unica finale ATP a Nur-Sultan e a fine stagione si fa strada fino ai quarti di finale nel 1000 di Parigi, nei quali viene fermato da Hubert Hurkacz. Tutto questo lo porta, in avvio di 2022, al best ranking di numero 46 al mondo. Dopo i tornei australiani di gennaio, però, ecco l’ennesima batosta per Duckworth, che per la nona volta finisce sotto i ferri per operarsi all’anca.

Ovviamente, crolla in classifica. Ancora una volta non molla e decide di tornare nel circuito. Tra il 2023 e il 2024 raggiunge altre 8 finali Challenger (ne vince 3), torna ai quarti a Brisbane dove perde da Holger Rune, strappa qua e là qualche altro quarto di finale a livello ATP e con pazienza, sudore e tanta resilienza torna in top 100. Ciliegina sulla torta, a fine 2023 si sposa e si prepara ad affrontare il rush finale della sua carriera.

Tutto pronto per la sfida con Sinner

Nel 2025 Duckworth ha rosicchiato un po’ di punti qua e là tra circuito Challenger e ATP. Il miglior risultato lo ha conquistato nel 250 di Almaty, dove ha sconfitto Flavio Cobolli per poi arrendersi a Medvedev in semifinale e terminare quindi l’anno dentro i primi 90 del mondo. Nonostante nelle prime settimane del 2026 abbia perso entrambe le partite nei tabelloni principali dei tornei di preparazione in vista dell’Australian Open, nello Slam di casa il tennista aussie ha mostrato un gran carattere nella sfida di primo turno contro Prizmic.

Ed eccoci giunti al presente. Duckworth arriva al suo 34esimo compleanno con un record di 74 vittorie e 122 sconfitte nei main draw del circuito maggiore, 31 finali Challenger disputate (17-14 il bilancio) e un record di 0 affermazioni e 16 insuccessi contro i top 10. L’australiano ha già anticipato qualcosa sul suo prossimo incontro, anche se come sempre bisognerà aspettare il verdetto del campo per capire se le parole riusciranno a tramutarsi in tennis. Se c’è però una cosa di cui possiamo essere certi alla vigilia è che Duckworth non mollerà la presa.

Dopo nove operazioni chirurgiche, gioie e dolori, stop e ripartenze, un match in sessione serale contro Sinner, nella Rod Laver Arena, è il palcoscenico e l’occasione migliore in cui potrebbe mai sognare di esibirsi. Senz’altro se lo merita. Ma tutto questo basterà per battere Jannik Sinner? Lasciamo rispondere lui: “Se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema”. Staremo a vedere.