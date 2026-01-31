Maratone al quinto set: terreno di caccia per Alcaraz, non ancora per Sinner. Il muro delle 3 ore e 50

La capacità di mantenere inalterata la propria qualità di gioco, ma soprattutto la lucidità nel prendere le decisioni giuste, quando la tensione e la fatica annebbiano i sensi: sono caratteristiche che in pochissimi nella storia del tennis hanno saputo dimostrare di possedere. Dopo le semifinali dell’Open d’Australia, andate in scena in un mirabolante venerdì che è stato un autentico spot per il tennis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ne sono usciti in maniera completamente differente. Stando ai numeri, le statistiche ci dicono che quando la partita si allunga, precisamente quando scavalla le tre ore cinquanta di gioco, il rendimento dello spagnolo è nettamente superiore a quello azzurro.

Partiamo nell’analisi dall’attuale numero 1 del mondo, il quale in carriera ha finora vinto 15 dei 16 incontri che hanno superato le 3h50′ di partita (ovvero il suo bilancio al quinto set). L’unico KO proprio a Melbourne, nei quarti del 2022, quando venne sconfitto da Matteo Berrettini al termine di 4h10′ di gran lotta.

I 15 successi di Alcaraz sopra le 3h50′, sempre al quinto set Slam e negli Slam

5h29 ‘ vs Jannik Sinner : Roland Garros 2025

‘ vs : 5h27 ‘ vs Alexander Zverev : Australian Open 2026

‘ vs : 5h15 ‘ vs Jannik Sinner : US Open 2022

‘ vs : 4h43 ‘ vs Novak Djokovic : Wimbledon 2023

‘ vs : 4h37 ‘ vs Fabio Fognini : Wimbledon 2025

‘ vs : 4h34 ‘ vs Albert Ramos-Vinolas : Roland Garros 2022

‘ vs : 4h19 ‘ vs Alexander Zverev : Roland Garros 2024

‘ vs : 4h19 ‘ vs Frances Tiafoe : US Open 2022

‘ vs : 4h18 ‘ vs Yasutaka Uchiyama : Wimbledon 2021

‘ vs : 4h11 ‘ vs Jan-Lennard Struff : Wimbledon 2022

‘ vs : 4h09 ‘ vs Jannik Sinner : Roland Garros 2024

‘ vs : 4h07 ‘ vs Stefanos Tstsipas : US Open 2021

‘ vs : 3h56 ‘ vs Nicolas Jarry : Wimbledon 2023

‘ vs : 3h54 ‘ vs Marin Cilic : US Open 2022

‘ vs : 3h50‘ vs Frances Tiafoe: Wimbledon 2024

Passando la palla a Jannik, si può appurare come il n°2 ATP abbia praticamente disputato la metà degli incontri prolungatisi oltre le 3h50′ di gioco rispetto a quelli giocati da Carlitos. Sono 9 i match in questione per Sinner, tutti persi. L’unico successo nelle battaglie ad oltranza giunse nella primissima maratona della carriera contro Ilya Ivashka agli ottavi di finale dello US Open 2022. Jan si impose 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 dopo 3h48‘, quindi per due minuti non rientra nel nostro range statistico.

E’ chiaro poi che nelle riflessioni vada anche inserita un’ulteriore chiave di lettura: ossia che il quattro volte campione Slam, percentualmente, in carriera è andato troppe poche volte al quinto perché questi rappresenti un dato altamente sensibile. Ad esempio, per quanto stiano vivendo opposti di carriera, Nole ha lo stesso numero di sconfitte al quinto (11) ma giocando un numero di incontri decisamente superiore: per il serbo sono 41 le vittorie, pari al 78,8%. L’altoatesino è invece fermo a quota 6 successi a fronte di 17 incontri giocati alla quinta e decisiva frazione. Inoltre anche rispetto ad Alcaraz, Sinner è quel tipo di giocatore che finora in carriera ha lasciato per strada limitati passaggi a vuoto durante le partite contro avversari inferiori, piallandoli in continuità. Perciò si è ritrovato in meno occasioni ad affrontare un tale stresso nervoso e fisico, se le si paragona con l’esperienza altrui.

I numeri, tuttavia, non mentono. Sotto questo aspetto, in questo momento lo spagnolo è avanti a Jannik: vedere per credere i crampi, anche se quelli li avuti pure l’iberico, o in generale le ricorrenti difficoltà fisiche superato un certo consumo di forze. Ma siamo sicuri che Sinner si metterà immediatamente al lavoro per colmare il gap.

I 9 KO di Sinner sopra le 3h50′ gioco, sempre al quinto set e negli Slam