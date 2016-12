Meloccaro lascia “Edicola Fiore” per Ubaldo! Come la prenderà Fiorello? [VIDEO]

Dopo la consegna dei collari d’oro, Ubaldo ha parlato e scherzato con il co-conduttore di “Edicola Fiore”

Ieri a Roma è stata una giornata di grande festa per lo sport italiano, con la consegna dei collari d’oro presso il palazzo del CONI. Dopo la cerimonia, il nostro Direttore Ubaldo Scanagatta ha intervistato Stefano Meloccaro, protagonista del nuovo programma di successo “Edicola Fiore” insieme a Rosario Fiorello. I due, con alle spalle lo splendido sfondo dello Stadio dei Marmi, si sono intrattenuti per qualche minuto tra imitazioni, anticipazioni sul 2017 tennistico e molto altro ancora. Il comico siciliano deve forse preoccuparsi di non lasciarsi sfuggire la sua spalla?