Kevin Anderson e Taylor Fritz si ritirano dal torneo di Brisbane

Kevin Anderson (foto di Fabrizio Maccani)

Kevin Anderson, ancora alle prese con i soliti guai fisici, rimanda l’esordio in stagione, mentre Taylor Fritz preferisce un challenger

Kevin Anderson non sarà ai nastri di partenza dell’ATP 250 di Brisbane, primo torneo del 2017 insieme a Doha, Chennai e Auckland. Il sudafricano sembra non aver recuperato dai problemi fisici che nel 2016 lo hanno prima tenuto lontano dal circuito nei primi mesi dell’anno, e poi condizionato nel resto della stagione. Questa volta a costringerlo a ritirarsi è un problema all’anca riportato durante queste settimane di preparazione. Incerta la sua presenza all’Australian Open.

Di tutt’altra entità è la scelta di Taylor Fritz che ha deciso di non prendere parte al torneo di Brisbane per partecipare al challenger della Happy Valley (località a sud di Adelaide), in cui, oltre ad essere la testa di serie numero uno, difenderà il titolo conquistato nel 2016. Nessun guaio fisico dunque per il 19enne americano, che probabilmente vuole avere una maggiore certezza di mettere partite nelle gambe in vista del primo slam della stagione.