Dolgopolov prepara il riscatto: si allena (anche) con la mano fasciata

L’estroso giocatore ucraino si è procurato una ferita alla mano destra ma non ha fermato gli allenamenti in vista della nuova stagione, chiamato a un deciso cambio di rotta

Il 2016 non è stato un anno positivo per Alekasandr Dolgopolov, il quale non ha giocato l’ultima parte di stagione – non gioca dal primo turno degli Us Open, quando si ritirò verso la fine del primo set contro David Ferrer – a causa dei cronici dolori alla schiena. A questo deve aggiungersi un saldo vittorie/sconfitte in perfetta parità, con 17 vittorie ed altrettante sconfitte (“The Dog” ha vinto più di due partite consecutive solamente in occasione dell’ATP 500 di Acapulco, quando si issò fino alle semifinali).

A questo si è aggiunto il problema alla mano destra che sta dando noia all’ucraino ultimi giorni. Come dimostra il suo tweet, questo non gli ha impedito di allenarsi. Riuscirà ad essere al top per l’inizio del 2017 (è iscritto sia Brisbane che a Sydney)?

In case you wondered how my hand is. Yes I tape and play like this and yes it hurts like hell! No pain,no gain☝🏻💪🏻 #thedog pic.twitter.com/94of8Wh4fH — Aleksandr Dolgopolov (@TheDolgo) December 22, 2016