Keys rinuncia agli Australian Open ma torna a lavorare con Davenport

La 21enne tennista statunitense ha annunciato che non sarà presente al primo Slam dell’anno a causa di un problema al polso sinistro. Intanto si è ricongiunta con la ex n.1 al mondo

Come ha scritto la stessa Madison Keys in un post sul suo profilo Instagram ci sono due notizie che la riguardano: una buona e una cattiva. Partiamo da quella cattiva. La n.8 del ranking WTA non sarà ai nastri di partenza degli Australian Open. Keys ha rivelato infatti di essersi sottoposta ad un piccolo intervento in artroscopia al polso sinistro dopo il master di Singapore. L’operazione, che non coinvolgeva i tendini, è riuscita perfettamente. Tuttavia la 21enne della Florida sente ancora un po’ di dolore e non vuole forzare il rientro. Da qui la decisione di saltare Melbourne, dove nel 2015 colse la sua prima e finora unica semifinale Slam in carriera.

La buona notizia invece è che, a pochi giorni dalla separazione con Thomas Högstedt, Keys è tornata a lavorare con la 3 volte campionessa Slam Lindsay Davenport. Le due avevano già collaborato in maniera molto proficua per tutta la stagione 2015. Davenport, madre di 4 figli, aveva poi deciso di interrompere il rapporto per impegni famigliari.