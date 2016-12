Édouard Roger-Vasselin chiude con il singolare

Roger-Vasselin (FOTO DI FABRIZIO MACCANI)

Alla base della decisione i continui problemi all’anca che impongono al tennista di Boulgne-Billancourt un ridimensionamento dell’impegno agonistico. “Voglio essere competitivo in doppio ancora per qualche anno”

Con un sofferto comunicato apparso sul proprio profilo Facebook, Édouard Roger-Vasselin ha scritto la parola fine alla carriera di singolarista. “È giunto il momento di cambiare pagina. Negli ultimi due anni i problemi all’anca mi hanno impedito di giocare al 100% e il mio fisico non può più sopportare le sollecitazioni cui era abituato. Voglio essere competitivo ancora per qualche anno, ma devo ridurre gli impegni ed essere ragionevole“. A confortarlo in un momento così difficile c’è la prospettiva di poter passare più tempo a casa: “la cosa positiva sta nel fatto che potrò stare con mio figlio per periodi molto più lunghi, e finalmente vederlo crescere“.

Roger Vasselin, precipitato alla posizione numero 293 delle classifiche mondiali ma con un best ranking di numero 35 ottenuto nel febbraio del 2014, si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera nel doppio, disciplina che lo ha visto trionfare nell’edizione 2014 del Roland Garros in coppia con Julien Benneteau.