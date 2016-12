8.000 persone per il primo allenamento di Roger Federer a Perth

Entusiasmo alle stelle per l’allenamento a porte aperte di Roger Federer, lo svizzero è pronto per il suo esordio all’Hopman Cup 2017

Non c’è niente da fare, gli anni passano ma certe cose rimangono invariate. Come la passione del mondo del tennis per Roger Federer, icona indiscussa del nostro sport. Vedere Federer in fin dei conti è come aver visto Maradona o Muhammad Ali ai loro tempi, personaggi leggendari che verranno ricordati per sempre nelle loro discipline (e non solo).

Capita così che accorrano in 8.000 per assistere al suo primo allenamento alla Perth Arena in preparazione all’Hopman Cup che il campione svizzero torna a giocare dopo ben quindici anni di assenza. Senza dubbio un momento importante sia per lo stesso Federer che per il tennis in generale, ansioso di vedere il ritorno alla piena attività del suo campione più significativo. L’allenamento previsto per le 17 (ora locale), le dieci di questa mattina in Italia, ha visto aprirsi i cancelli mezz’ora prima della scesa in campo dello svizzero. E già lì si è capito che un discreto fiume di persone sarebbe accorso all’evento:

È stato lo stesso Federer ha chiedere che il suo allenamento fosse visibile gratuitamente al pubblico visto che i biglietti per i suoi incontri sono stati letteralmente polverizzati in pochi minuti. Questo il momento dell’arrivo dello svizzero:

Drum roll, please… @rogerfederer arrives for his first #HopmanCup practice (and there’s lots of fans!) pic.twitter.com/UbkStdXGOc — Hopman Cup (@hopmancup) 29 dicembre 2016

Roger in tutto è rimasto in campo un’oretta, nella quale ha palleggiato con il collega australiano Matthew Ebden sotto ovviamente l’occhio attento di Ivan Ljubicic. L’esordio ufficiale avverrà invece il 2 Gennaio quando la Svizzera scenderà in campo nella sessione serale contro la Gran Bretagna. Gli altri appuntamenti invece saranno il 4, contro la Germania, e il 6 al cospetto della Francia. Ecco, infine, qualche video dell’allenamento:

Slowing down a 17-time Grand Slam champion isn’t easy… 😉 #HopmanCup pic.twitter.com/DjsTv20IZc — Hopman Cup (@hopmancup) 29 dicembre 2016