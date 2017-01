Novak Djokovic, sconfitto da Zverev nel fast 4, si cimenta nel cricket [VIDEO]

Novak Djokovic perde nel fast 4 contro Zverev e si diletta in altri sport per una serata in beneficenza

Novak Djokovic non si ferma mai e dopo aver vinto il torneo di Doha , in attesa del primo Slam dell’anno, ha pensato bene di dedicare un po’ del suo tempo per la beneficenza. Infatti Nole si è esibito presso la Margaret Court Arena per raccogliere fondi per la sua fondazione, la quale sostiene l’istruzione dei bambini. Il numero due del mondo ha dilettato il pubblico mostrando le sue doti da giocoliere, cestista, calciatore e giocatore di cricket, fino ad arrivare a giocare il tennis in carrozzina. Il giocatore serbo ha colto l’occasione per ricordare a tutti i suoi fan quanto sia importante fare qualcosa per gli altri e sfruttare queste occasioni per fare delle donazioni. Tutto ciò è avvenuto in seguito alla sconfitta di Djokovic per mano di Alexander Zverev durante il fast 4, una formula rapida, con set a 4 game, tie-break sul 3-3 e altre regole specifiche che contribuiscono a rendere la partita più rapida.