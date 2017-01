AO day 3: in campo Federer, Murray e Kerber. Seppi e Lorenzi a caccia dell’impresa

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

In programma a partire dalla una di notte italiana gli incontri di secondo turno della parte alta. Grande attesa per Seppi-Kyrgios e Lorenzi-Troicki

In programma gli incontri di secondo turno della parta alta del tabellone nel day 3 dell’Australian Open 2017. Sulla Rod Laver Arena apre le danze il match tra Venus Williams e Stefanie Voegele, cui faranno seguito gli impegni che vedranno protagonisti Angelique Kerber e Roger Federer: la campionessa in carica affronta la connazionale Witthoeft, mentre Roger se la vedrà con il ventenne statunitense Noah Rubin. Nella sessione serale sarà invece la volta di Andy Murray, anch’egli opposto a un giovanissimo: a testare le ambizioni dello scozzese penserà infatti il teenager russo Rublev.

Sulla Margaret Court Arena occhi puntati su Stan Wawrinka e Garbine Muguruza, chiamati ad alzare il livello dopo i problematici esordi contro Klizan ed Erakovic, mentre in serata i beniamini di casa Tomic e Barty proveranno a far sventolare la bandiera aussie nelle sfide a Estrella Burgos e Shelby Rogers. La più grande speranza di casa, Nick Kyrgios, sarà invece impegnata in notturna sulla Hisense Arena contro il nostro Andreas Seppi, alla fine di un goloso programma che vedrà in campo anche Kei Nishikori (opposto a Chardy) e Genie Bouchard (contro Shuai Peng). Oltre che a Seppi, l’Italia del tennis dovrà dare a Lorenzi il supporto che merita: Paolino, nel terzo match sul campo 7, se la vedrà con Viktor Troicki.

Meritano uno sguardo anche Kachanov – Sock (terzo match sul campo 8), l’esordio in doppio delle sorelle Williams contro le temibili Babos e Pavlyuchenkova e la sfida tra l’enfant prodige di Sydney De Minaur e Sam Querrey (terzo e quarto match sullo Show Court 2).

Qui il programma completo del day 3