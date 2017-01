AO interviste, Zverev: “Dopo essermi liberato dalla frustrazione ho capito di poter vincere”

Australian Open 2017, primo turno: [24] A. Zverev b. R. Haase 6-2 3-6 5-7 6-3 6-2. L’intervista del dopo partita ad Alexander Zverev

Quanto eri preoccupato questa sera?

Preoccupato? Beh, se sei sotto due set ad uno due a zero nel quarto e 0-40 sul tuo servizio, qualche pensierino ti passa per la testa. Ma sapevo che dovevo tener duro e continuare a giocare al meglio. Sono contento di esserne venuto a capo.

Non hai giocato molti cinque set in carriera. Come ti sentivi fisicamente nel quinto? Stavi bene?

Mi sentivo piuttosto bene, mentre lui è calato fisicamente, credo. Non so se a causa della stanchezza o per aver perso il quarto set che forse riteneva avrebbe dovuto vincere. Comunque io mi sono tirato su ed ho giocato alla grande nel quinto.

In quale momento sei riuscito a far girare mentalmente la partita? Quando hai sentito che qualche cosa era scattato e ti sei detto “ok, ce la posso fare ora”?

Quando all’inizio del quarto set mi sono liberato della frustrazione che avevo. A volte è importante lasciarsi andare. E poi, ovviamente, quando mi sono ripreso il break ho sentito che potevo farcela. Ecco come sono andate le cose

Hai sentito di aver vinto la battaglia psicologica nel set finale? Ovvero che ormai avevi la partita in tasca?

Sì, ma credo che la battaglia psicologica, se così vogliamo chiamarla, sia stata più nel quarto parziale quando gli ho ripreso il servizio e poi subito un altro ancora. Lì credo che si sia un po’ scoraggiato.

Come erano le condizioni climatiche oggi? Ti hanno favorito oppure no?

Mettiamola così: non faceva freddo (risate). In queste condizioni io mi trovo bene, non mi impensieriscono. Forse lui si è stancato più di me e ciò potrebbe avermi leggermente favorito. Però rispetto a ieri quando faceva meno caldo, le palline erano diverse, volavano molto di più e non mi ci sono adattato molto bene. Mi ci è voluto più tempo. Comunque, queste condizioni di gioco non mi preoccupano.

Ritieni che aver giocato per cinque lunghi set con un caldo così intenso possa esserti di beneficio per il proseguo del torneo ed aiutarti a trovare più rapidamente il tuo ritmo?

Ho sentito che il tempo cambierà ancora domani e farà freddo di nuovo. Un giorno, fa caldo, il giorno dopo fa freddo, è dura qui trovare il ritmo. Ti devi adattare al meglio per affrontare un altro duro incontro

Traduzione di Roberto Ferri