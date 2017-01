Il buongiorno da Melbourne: e se non volessimo parlare di Djokovic?

MELBOURNE – Una serie di podcast con l’inviato Vanni Gibertini vi introdurrà agli incontri di giornata. Dopo la quarta puntata, l’Australia del tennis non avrà più segreti per voi!

Il primo podcast: Seppi, la vendetta perfetta

Notizie non bellissime dalla prima mattina australiana, ma per fortuna l’attenuarsi della pioggia e la copertura su tre campi ha assicurato un regolare inizio di programma. Per gli ultimi aggiornamenti, per le solite curiosità dai campi e per i migliori pronostici del panorama tennistico (coff coff…) ascoltate il collegamento con il nostro inviato Vanni Gibertini.