Ecco la prova che Roger Federer non ce l’ha con Andreas Seppi per il ko di 2 anni fa [FOTO]

Andreas Seppi e Roger Federer - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Questo pomeriggio a Melbourne Park i due si sono allenati insieme sul campo 18

Giorno di mezzo riposo e blando allenamento per Andreas Seppi e Roger Federer all’indomani del successo dell’ultimo superstite italiano sul belga Darcis in 4 set (4-6 6-4 7-6 7-6 con due tiebreak vinti 7-1 e 7-2) e della straordinaria performance di Roger Federer che ha strapazzato Tomas Berdych in 90 minuti 6-2 6-4 6-4. Durante il day-off, i due hanno deciso di allenarsi assieme sul campo 18 di Melbourne Park. Domani Andreas si misurerà con il campione dell’ultimo US Open Stan Wawrinka, qui vincitore nel 2014 (8-4 i precedenti favorevoli allo svizzero con quel memorabile match vinto a Roma 2012 da Seppi 6-7 7-6 7-6 e matchpoint qua e là) mentre Federer troverà in Kei Nishikori un avversario che almeno in fase di risposta probabilmente lo impegnerà di più che non Berdych.

Evidentemente Roger ha “perdonato” Andreas per lo sgambetto fattogli due anni fa. Il clima fra i due è stato molto disteso, superamichevole, con entrambi i giocatori che hanno anche scherzato e riso, così come Ivan Ljubicic e Massimo Sartori, amici da una vita. Dopo circa mezz’ora, caratterizzata da qualche servizio, scambi da fondocampo e sotto rete di fronte a un gran pubblico, Federer si è fermato a fare autografi a tutti i presenti o quasi. Mentre lo svizzero se ne andava, Andreas è rimasto con il suo coach a fare ancora qualche cesto.

Prima della storica vittoria di Melbourne del 2015, Seppi aveva affrontato – perdendo sempre – Roger in dieci occasioni. Tuttavia, quella partita non ha pregiudicato gli ottimi rapporti che esistono fra i due e nemmeno quelli fra Ljubicic e Sartori, che hanno vissuto a contatto con il team Piatti per moltissimi anni.