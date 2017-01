Il buongiorno da Melbourne: Zverev, è l’ora della rivincita

MELBOURNE – Terza puntata della serie di podcast con l’inviato Vanni Gibertini, che vi introduce agli incontri di giornata. Non si parla di Federer, non si parla di Federer, non si parla di Federer…

In questa puntata si cercherà di non parlare di Federer, relegandolo ai tempi morti. Alla fine ci direte se ci siamo riusciti. Nei tempi vivi la bella storia di Daniel Evans, già ribattezzato “Dan The Man“, Seppi unico baluardo della spedizione azzurra e soprattutto la preview di Zverev-Nadal, in campo tra poche ore, con il tedesco che difficilmente avrà dimenticato la volèe alta dello scorso anno a Indian Wells. E tra una rivelazione e l’altra del nostro prezioso Vanni Gibertini, anche qualche dritta sul torneo femminile.