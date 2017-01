Buonanotte da Melbourne: Federer-Wawrinka e Vandeweghe che tutto puote. Dimitrov e il Direttore!

MELBOURNE – Tornano i podcast con l’inviato Vanni Gibertini, che questa volta ci augura la buonanotte. Tanta carne al fuoco: i campi più veloci degli ultimi anni, le prospettive di “Fedal” e il Direttore che stuzzica Dimitrov in conferenza…

Podcast con l’inviato Vanni Gibertini diviso in due segmenti. Nel primo, approfondita analisi della sfida tra Federer e Wawrinka e le prospettive di una CoCo Vandeweghe che appare davvero devastante. Quindi, i segreti dei campi di Melbourne che mai come in questa edizione appaiono davvero rapidi. Favoriranno Roger o Stan? In ogni caso, il pathos di questo Slam ha già superato quelli dell’intero 2016…

Ci spostiamo un po’ fuori dai campi. Cos’ha combinato il Direttore in conferenza stampa con Dimitrov? Certamente rimane un drago delle interviste Andy Roddick, che ha sempre qualche storia da raccontare e del quale è anche lecito sentire un po’ di nostalgia. Inviti a cena per la sposatissima Lucic-Baroni. Il miglior match di domani? Ascoltate!

A cura di Alessandro Stella e Vanni Gibertini