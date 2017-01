Hewitt: “Non so se Tomic giocherà più in Davis”

Ancora polemiche all’interno della squadra di Davis australiana. Lleyton Hewitt è sempre più frustrato dallo scarso amor di patria di Bernard Tomic

Clima come sempre molto teso in casa Australia in vista del primo turno casalingo di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca. Il capitano Lleyton Hewitt ha dichiarato di non essere sicuro che Bernard Tomic rappresenterà ancora l’Australia in Davis. Hewitt è frustrato dal poco attaccamento alla causa del n.27 del ranking ATP che non ha dato la sua disponibilità per il tie di Melbourne contro i cechi. Ufficialmente Tomic ha motivato la decisione al proprio capitano con problemi di calendario. Ma, secondo i ben informati, il forfait è da attribuire a frizioni tra il clan Tomic e Tennis Australia riguardo ai finanziamenti.

Ad una precisa domanda di un giornalista sul fatto che Tomic possa avere un futuro nel team australiano di Davis, Rusty ha polemicamente risposto: “Non sono sicuro. È una sua decisione non la mia. Non capisco quanto sia seriamente intenzionato a giocare la Coppa Davis per l’Australia. Dovreste chiederglielo voi”. L’ex n.1 del mondo ha poi proseguito: “Ovviamente è deludente non averlo a disposizione perché ha giocato bene per l’Australia in passato e ha fatto regolarmente parte della squadra. Non andrò a pregare questi ragazzi per giocare per la loro nazione. È un privilegio e un onore vestire questi colori e voglio che siano completamente devoti alla causa. Dicendo questo abbiamo una squadra questa settimana che vuole andare fuori e dare il massimo per il proprio paese. È una sua decisione. Certamente non sono d’accordo ma dobbiamo guardare avanti”.

Nella stessa conferenza stampa il campione di Adelaide ha inoltre affermato che, a contrario di Tomic, Nick Kyrgios “è molto motivato a giocare per l’Australia”. Hewitt pensa di “avere un impatto” positivo sull’imprevedibile talento di Canberra.