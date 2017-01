AO, Federer vs Nadal: i pronostici della redazione

Il pronostico della redazione di Ubitennis sulla finale degli Australian Open

L’inviato a Melbourne Vanni Gibertini: Nadal in 4. Perché Federer è invecchiato meglio di Nadal, ma Nadal non è ancora invecchiato abbastanza.

L’inviato a Melbourne Luca Baldissera: Federer in 3. Perché se sta bene fisicamente lo abbiamo visto molto meglio di Dimitrov qui, e Grigor per un pelo vince.

Matteo Parini: Nadal in 4. Perché l’attacco fa vendere i biglietti e la difesa fa vincere il torneo.

Raoul Ruberti: Nadal in 4 set non bellissimi, con un tie-break. Federer finora ha concesso troppo e lasciato match aperti troppo a lungo, contro di “lui” queste cose si pagano.

Marco Lauria: Federer in 4. Perché? Perché questo Federer è migliore di questo Nadal.

Ruggero Canevazzi: Nadal in 4. Federer deve essere fisicamente, tecnicamente e mentalmente perfetto per 3 set, impossibile.

Valerio Vignoli: Nadal in 5. Perché così poi Federer può tornare al successo in uno Slam a Wimbledon.

Andrea Lavagnini: Nadal in 4. Lo vedo meglio dal punto di vista fisico nonostante le 5 ore della semifinale, ma come in ogni mio pronostico, spero di sbagliarmi.

Antonio Garofalo: Federer in 3 (7-6(3) 6-4 6-3). Roger assalterà il fortino iberico all’arma bianca, avanti tutta su ogni palla e il prode maiorchino non troverà il ritmo e sarà – per una volta – costretto ad inchinarsi al suo storico avversario. Ma si rifarà con la Decima a Parigi.

Silvia Berna: Nadal in 4. L’abbiamo visto succedere tante volte, difficile immaginare un esito diverso. Nemmeno il maglione di Mirka distrarrà Rafa.

Paolo Di Lorito: Nadal in 4. Perché con il tempo puoi superare i problemi fisici, ma non quelli psicologici.

Stefano Tarantino: Federer in 4, contro qualsiasi pronostico per diventare il più grande dei grandi, senza se e senza ma.

Luca De Gaspari: Nadal in 4. Perché Federer a 36 anni non può fare quello che non gli riusciva a 26.

Alessandro Stella: Federer in 5. Il tennis sa essere compensativo: Nadal ha vinto 3 volte su 5 quando la partita si è decisa al quinto set. I campi sono veloci e i maglioni di Mirka difficili da battere (e costano 1000 euro).

Enrico Serrapede: 75% di prime, 25 ace e almeno un’altra dozzina di prime vincenti. Altrimenti Rafa in 4.

Gabriele Ferrara: Nadal in 4, ma se Roger dovesse essere al top della condizione psico-fisica, non è da escludere il contrario. A Federer servirà una partita di altissimo livello soprattutto con il dritto.

Carlo Carnevale: Federer in 4. Perché “Federer è il tennis, cioè, beh”.

Francesca Marino: non dovrei dirlo per scaramanzia, ma la tentazione è troppo forte e tutti si augurano una finale spettacolare, perciò… Federer in 5 set.

Laura Guidobaldi: Nadal in 4.

Ilvio Vidovich: Federer in 5. Perché sarebbe l’incredibile conclusione di questi incredibili AO.

Ubaldo Scanagatta: Nadal in 5. Se volete sapere perché, cliccate qui…