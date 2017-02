WTA San Pietroburgo: buon esordio per Halep, Kuznetsova rullo

La numero quattro del mondo non ha grossi problemi contro Konjuh, “Kuz” mette in…. tasca Gavrilova. Vesnina elimina Makarova, sorprende la giovane wild card russa Vikhlyantseva

Mercoledì di secondi turni nel WTA event di San Pietroburgo. Alla Sibur Arena fa il suo esordio nel torneo la testa di serie numero 1 Simona Halep, casella quattro del mondo, chiamata a ricominciare nel tour dopo un inizio stagionale piuttosto opaco. Sua avversaria di oggi è la giovane croata Konjuh, numero 39, 20 anni. Prima sfida assoluta tra le due.

Incontro che inizia con quattro break nei primi cinque giochi. Konjuh tiene il servizio di autorità e impatta su tre pari con una buona chiusura a rete, imitata dalla romena: 4-3. Quando conta però Halep piazza una striscia di sette punti consecutivi e grazie al doppio fallo della croata vince il primo parziale 6-4. Il secondo parziale parte pari pari al primo: Halep vince il gioco d’apertura con un bel recupero in corsa sul lato destro, Konjuh rapida per pareggiare, e alla terza palla break passa a condurre 2-1. Fase positiva per la 20enne balcanica: 8 punti negli ultimi dieci e 3-1. Contro break di Halep nel sesto gioco e 3-3. Partita che vive di strappi da entrambe le giocatrici. Halep tiene il servizio e sale 5-4: momento-verità anche nel secondo set. Konjuh facile fino al 40-0, poi però si inceppa e concede tre match point: annullati grazie anche ad una riga pizzicata e al nastro. Il dritto vincente incrociato disinnesca ogni altro pericolo, 5-5. Halep fila veloce al servizio, Konjuh di nuovo sul cornicione: portata ai vantaggi sul proprio servizio, sbaglia il rovescio di pochi centimetri concedendo il match point numero quattro, annullato. Grazie al servizio e al dritto arriva al tie break. Equilibrio fino al 3-2, poi Halep passa a condurre e chiude il tie break e la partita. Buona prova per Simona, così come per la Konjuh. Ai quarti Halep sfiderà Vikhlyantseva.

Esordio anche per Svetlana Kuznetsova, 31 anni, numero otto delle classifiche mondiali e tre del seeding. Dopo il bye del primo turno, sfida l’australiana (ma solo di passaporto) Gavrilova, 22 anni, 26 al mondo, lunedì avanti con qualche grattacapo. Incontro che è la rivincita della finale di Mosca 2016. Pronti, via: “Kuz” alla seconda occasione strappa il servizio e si porta avanti, 2-1. Conferma poi il break, e lo bissa per il 4-1 e servizio. Gavrilova non impensierisce la russa, che chiude il set 6-1 dopo il terzo break consecutivo. Secondo set dove l’australiana pare partire forte, ma la vincitrice del Roland Garros 2009 si salva e porta a casa il servizio. Nel game successivo breakka l’avversaria, conferma il servizio ai vantaggi e vola 3-0. Il resto è una formalità: Gavrilova vince un game dopo averne persi 9 di fila, ma Svetlana non perde la concentrazione e, dopo una reazione flebile dell’australiana, chiude 6-3. Kuznetsova sfiderà Putintseva nei quarti.

Nel primo match di giornata, valevole per il primo turno, si sfidano le russe compagne di doppio e vincitrici Slam e della medaglia d’oro alle Olimpiadi Vesnina, 30 anni, numero 5 del tabellone e 16 del mondo e Makarova, 28 anni, numero 37 al rientro dopo l’exploit australiano contro Cibulkova. Makarova avanti 7 a 2 negli scontri diretti, sebbene Vesnina sia favorita dagli scommettitori. Vesnina che difatti conquista il primo set abbastanza agevolmente, con due break per il 6-2. Il secondo set segue lo stesso andamento, con la trentenne che si stacca subito nel parziale: Makarova fallosa e incapace di costruire efficacemente le proprie trame. 3-1 con 3 break nei primi 4 giochi del set e Vesnina avanti, che rapidimente fa suo il match con un ace per il 6-1 finale. Al secondo turno sfiderà Cornet, 27 anni appena compiuti, 44 WTA.

Negli altri match, sorprendente vittoria di Vikhlyantseva, 115 al mondo, wild card a San Pietroburgo che regola in due set Ksaktina, tds numero 8. Incontrerà come detto Halep nei quarti. Facile vittoria per Putintseva che liquida Beck in due rapidi set.

Secondo turno

Y. Putintseva b. A. Beck 6-4 6-0

[1] S. Halep b. A. Konjuh 6-4 7-6 (2)

[WC] N. Vikhlyantseva b. [8] D. Kasatkina 7-6 (4) 6-2

[3] S. Kuznetsova vs. D. Gavrilova 6-1 6-3

Primo turno

[5] E. Vesnina b. E. Makarova 6-3 6-1

Corrado Boscolo