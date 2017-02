Karin Knapp, sfortuna senza fine

Karin Knapp - Roland Garros 2016 (foto Roberto Dell'Olivo)

La 29enne di Brunico ha cancellato i prossimi impegni della sua programmazione: il ginocchio non le lascia tregua

Il 2017 di Karin Knapp non era iniziato nel migliore dei modi e la situazione non accenna a migliorare. Dopo il ritiro a match in corso nel primo turno contro Hsieh a Melbourne, la tennista altoatesina aveva rilasciato dichiarazioni non molto positive. “Giocare in queste condizioni non ha senso. Il dolore al ginocchio va e viene, devo trovare una soluzione“. Un altro riscontro è arrivato dalla mancata convocazione in Fed Cup per la sfida contro la Slovacchia e dalla conferma dello stesso C.T. Tathiana Garbin, che ha parlato di un ginocchio destro – lo stesso operato a fine 2015 – ancora malconcio.

Nelle ultime ore una notizia ha ulteriormente allontanato il ritorno in campo di Karin. L’azzurra è stata costretta a cancellare il suo nome dai tornei di Dubai, Kuala Lumpur e Indian Wells, dove sarebbe entrata nel tabellone principale grazie al ranking protetto. Nessun comunicato ufficiale ma la situazione non sembra promettere troppo bene per il futuro.

La carriera di Karin del resto non ha avuto spesso la fortuna dalla sua. A inizio carriera (2003) un’aritmia cardiaca l’aveva costretta ad abbandonare temporaneamente l’attività agonistica, e dopo un pronto rientro il problema al cuore si era ripresentato alle porte dei giochi olimpici di Pechino 2008, impedendole di prendere parte alla rassegna a cinque cerchi. Quindi la frattura alla rotula del 2009 e il lungo stop con tanto di discesa in classifica. Il faticoso rientro dal circuito ITF e un nuovo problema all’anca nel 2012, prima dell’operazione di fine 2015. E ora ancora il ginocchio. Forza Karin, non mollare!