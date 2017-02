WTA Taipei: Jabeur illude ma crolla. Ok Safarova, Stosur eliminata

(ha collaborato Giacomo Capra)

Giornata di quarti di finale al WTA International di Taipei. Ad aprire il programma la sfida tra la giapponese Misaki Doi, 25 anni e numero 41 del mondo e Lucie Safarova, classe ’87 e attualmente al numero 55 delle classifiche. Un solo precedente tra le due giocatrici, risalente al secondo turno del torneo di Roma della scorsa stagione che vide la vittoria di Doi per 6-3 7-5. Primo set equilibrato che si sblocca nel settimo gioco con la giocatrice asiatica che va sotto 0-40 e non riesce a difendere il turno di servizio. Safarova però non conferma il break e rimette il set in pari sul 4-4. La ceca subito dopo gioca un gran game di risposta strappando a zero la battuta all’avversaria e successivamente chiude il set sul 6-4 senza più rischiare nulla. La prima parte del secondo parziale si rivela molto combattuta con Lucie che attua una tattica più aggressiva in risposta, trovando diversi punti diretti ma commettendo anche parecchi gratuiti. La ceca ex top 5 riesce ad acquisire un break di vantaggio nel terzo game, salvo perderlo subito dopo. Ma se nei primi sei giochi del set le giocatrici hanno dovuto fronteggiare complessivamente ben 11 palle break, dal 3-3 in avanti non ne riescono più a ottenere nemmeno una. Il tie-break conclusivo è senza storia con Safarova che prende subito in mano le redini del gioco e chiude velocemente la pratica lasciando un solo punto all’avversaria. Una discreta Misaki Doi deve arrendersi alla maggiore potenza e varietà di colpi dell’avversaria, la quale pur disputando un match tutt’altro che perfetto non ha mai dato davvero l’impressione di poter rischiare di perdere l’incontro.

Lucie Safarova dunque vola in semifinale dove affronterà Shuai Peng. La cinese, semifinalista agli US Open 2014 e attuale numero 71 del mondo, ha sconfitto Samantha Stosur in due set. Per lei si tratta della prima affermazione contro la tennista di Brisbane, con la quale aveva perso tutti e sei i match precedenti. Parte fortissimo la giocatrice asiatica che sale subito 4-1. L’australiana comincia a carburare solo quando è già sotto di due break, ma nel sesto gioco riesce alla quinta occasione a recuperarne uno. Qui cambia l’inerzia del set con Samantha che completa la rimonta nell’ottavo game impattando sul 4-4. Subito dopo però dal 30 pari commette due gravissimi doppi falli consecutivi regalando il nuovo vantaggio a Peng, che chiude il parziale tenendo il servizio nel gioco successivo. Nel secondo set la cinese fatica più dell’avversaria a tenere i suoi turni di battuta ma si dimostra estremamente cinica sulle opportunità di break. Infatti sul 3-3 strappa alla prima occasione utile il servizio all’avversaria cogliendo il quarto break su cinque palle break nell’incontro. Il vantaggio acquisito si rivelerà decisivo e consentirà a Shuai di portare a casa il match con un duplice 6-4. Ottima vittoria per lei che a 31 anni torna dopo lungo tempo in una semifinale a livello WTA. Samantha Stosur, che a tratti è sembrata superiore all’avversaria, paga l’aver sprecato malamente quasi tutte le occasioni che ha avuto nel match.

La partita del giorno è stata senza dubbio quella tra la numero 1 del seeding Elina Svitolina e l’estrosa tunisina Ons Jabeur, numero 181 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Sfida inedita nel circuito maggiore nonostante le due si conoscano molto bene, essendo entrambe classe ’94 ed essendosi sfidate a livello giovanile e nei tornei ITF. Tra i precedenti spicca senz’altro la finale del Roland Garros Junior 2010, vinta da Svitolina in due set. Primo set sul centrale di Taipei senza storia, dove la tunisina non riesce a fare niente di più di qualche punto spettacolare. Nel secondo la musica cambia totalmente. Jabeur brekka l’avversaria ai vantaggi del secondo game e conferma il break portandosi sul 3-0, prima di subire la rimonta fino al 3-3. Sul finale di set però è di nuovo la tunisina a strappare il servizio all’avversaria e a riuscire a chiudere il parziale sul 6-3. Terzo set estremamente emozionante e spettacolare con Ons che mette in campo una varietà di colpi d’attacco quasi unica nel circuito femminile ed Elina che non molla, difendendosi e contrattaccando efficacemente da fondocampo. Dopo uno scambio di break tra quinto e sesto game è la nordafricana ad allungare per prima riprendendosi il break di vantaggio e salendo sul 5-3. Nel nono gioco succede di tutto: Jabeur sale 30-40 e sul match point tira un’accelerazione lungolinea che sarebbe stata vincente, ma che l’occhio di falco giudica fuori di pochissimo. Il game procede ai vantaggi e la tunisina non riesce a sfruttare altre tre palle match prima che Svitolina riesca a tenere il servizio alla prima occasione utile. Subito dopo Ons va a servire per il match ma, forse provata dagli sforzi appena precedenti, perde malamente la battuta e rimette il set in pari. L’ucraina però, complice un nastro sfavorevole e un doppio fallo commesso, cede di nuovo il servizio e dà una seconda opportunità all’avversaria per chiudere la partita. Ma Jabeur fallisce nuovamente l’occasione rimandando tutto al tie-break. Qui Svitolina, dopo aver sbagliato un dritto facile sul 3-1 ed essersi fatta rimontare, gioca in maniera lucida e intelligente non facendosi più irretire dalle variazioni provenienti dal campo opposto. Un dritto steccato dalla tunisina mette la parola fine all’incontro. Il contrasto di stili ha dato vita a un match che ha sicuramente divertito i non molti spettatori presenti oggi a Taipei. Ons Jabeur, giocatrice dal talento cristallino ma dal tennis troppo rischioso per essere vincente, è andata letteralmente a pochi centimetri dall’impresa di eliminare la numero 13 del mondo. Ma Svitolina si salva e raggiunge la semifinale.

Nell’ultimo incontro di giornata Mandy Minella, attuale numero 93 delle classifiche, supera la cinese Lin Zhu, 23 anni e numero 122 del mondo, per 7-5 al terzo set. La giocatrice lussemburghese classe ’85 coglie così un prestigioso risultato a livello WTA. Le semifinali del torneo andranno in scena domani mattina: Safarova-Peng verso le 8:00 (ora italiana) e Svitolina-Minella non prima delle 09:30.

Risultati:

L. Safarova b. [6] M. Doi 6-4 7-6(1)

S. Peng b. [2/WC] S. Stosur 6-4 6-4

[1] E. Svitolina b. [Q] O. Jabeur 6-1 3-6 7-6(4)

M. Minella b. L. Zhu 1-6 6-3 7-5