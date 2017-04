Coppa Davis: tutti i risultati della 1° giornata

Nelle sfide dei World Group I spicca il vantaggio della Bielorussia contro l'Austria dei fratelli Melzer, entrambi sconfitti nella prima giornata. Anche il Portogallo ad un passo dai play-off

WORLD GROUP QUARTERFINALS

BELGIUM leads ITALY 2-0

Venue: Spiroudome de Charleroi, Charleroi, BEL (hard – indoor)

Steve Darcis (BEL) d. Paolo Lorenzi (ITA) 67(3) 61 61 76(4)

David Goffin (BEL) d. Andreas Seppi (ITA) 64 63 63

Ruben Bemelmans/Joris de Loore (BEL) v Simone Bolelli/Alessandro Giannessi (ITA)

David Goffin (BEL) v Paolo Lorenzi (ITA)

Steve Darcis (BEL) v Andreas Seppi (ITA)

AUSTRALIA leads USA 2-0

Venue: Pat Rafter Arena, Brisbane, AUS (hard – outdoor)

Jordan Thompson (AUS) d. Jack Sock (USA) 63 36 76(4) 64

Nick Kyrgios (AUS) d. John Isner (USA) 75 76(5) 76(5)

Sam Groth/John Peers (AUS) v Steve Johnson/Sam Querrey (USA)

Nick Kyrgios (AUS) v Jack Sock (USA)

Jordan Thompson (AUS) v John Isner (USA)

FRANCE leads GREAT BRITAIN 2-0

Venue: Kindarena, Rouen, FRA (clay – indoor)

Lucas Pouille (FRA) d. Kyle Edmund (GBR) 75 76(6) 63

Jeremy Chardy (FRA) d. Daniel Evans (GBR) 62 63 63

Julien Benneteau/Nicolas Mahut (FRA) v Dominic Inglot/Jamie Murray (GBR)

Lucas Pouille (FRA) v Daniel Evans (GBR)

Jeremy Chardy (FRA) v Kyle Edmund (GBR)

SERBIA leads SPAIN 2-0

Venue: Aleksandar Nikolic Arena, Belgrade, SRB (hard – indoor)

Novak Djokovic (SRB) d. Albert Ramos-Vinolas (ESP) 63 64 62

Viktor Troicki (SRB) d. Pablo Carreno Busta (ESP) 63 64 63

Viktor Troicki/Nenad Zimonjic (SRB) v Marc Lopez/Jaume Munar (ESP)

Novak Djokovic (SRB) v Pablo Carreno Busta (ESP)

Viktor Troicki (SRB) v Albert Ramos-Vinolas (ESP)

EUROPE/AFRICA ZONE GROUP I SECOND ROUND

NETHERLANDS level with BOSNIA/HERZEGOVINA 1-1

Venue: Arena Zenica, Zenica, BIH (hard – indoor)

Robin Haase (NED) d. Mirza Basic (BIH) 64 62 57 63

Damir Dzumhur (BIH) d. Thiemo de Bakker (NED) 62 62 62

Mirza Basic/Tomislav Brkic (BIH) v Tallon Griekspoor/Jean-Julien Rojer (NED)

Damir Dzumhur (BIH) v Robin Haase (NED)

Mirza Basic (BIH) v Thiemo de Bakker (NED)

BELARUS leads AUSTRIA 2-0

Venue: Republic Olympic Training Center, Minsk, BLR (hard – indoor)

Egor Gerasimov (BLR) d. Gerald Melzer (AUT) 63 63 63

Ilya Ivashka (BLR) d. Jurgen Melzer (AUT) 76(8) 63 46 76(1)

Ilya Ivashka/Max Mirnyi (BLR) v Julian Knowle/Alexander Peya (AUT)

Ilya Ivashka (BLR) v Gerald Melzer (AUT)

Egor Gerasimov (BLR) v Jurgen Melzer (AUT)

PORTUGAL leads UKRAINE 2-0

Venue: Club Internacional de Foot-Ball, Lisbon, POR (clay – indoor)

Gastao Elias (POR) d. Artem Smirnov (UKR) 64 76(1) 67(6) 36 61

Joao Sousa (POR) d. Nikita Mashtakov (UKR) 60 63 60

Gastao Elias/Joao Sousa (POR) v Illia Biloborodko/Denys Molchanov (UKR)

Joao Sousa (POR) v Artem Smirnov (UKR)

Gastao Elias (POR) v Nikita Mashtakov (UKR)

ASIA/OCEANIA ZONE GROUP I SECOND ROUND

KAZAKHSTAN leads CHINA, P.R. 2-0

Venue: National Tennis Centre, Astana, KAZ (clay – indoor)

Mikhail Kukushkin (KAZ) d. Wu Di (CHN) 62 36 63 62

Dmitry Popko (KAZ) d. Zhang Ze (CHN) 63 64 75

Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) v Bai Yan/Gong Mao-Xin (CHN)

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Zhang Ze (CHN)

Dmitry Popko (KAZ) v Wu Di (CHN)

INDIA leads UZBEKISTAN 2-0

Venue: KSLTA Tennis Stadium, Bangalore, IND (hard – outdoor)

Ramkumar Ramanathan (IND) d. Temur Ismailov (UZB) 62 57 62 75

Prajnesh Gunneswaran (IND) d. Sanjar Fayziev (UZB) 75 36 63 64

N.Sriram Balaji/Rohan Bopanna (IND) v Farrukh Dustov/Sanjar Fayziev (UZB)

Ramkumar Ramanathan (IND) v Sanjar Fayziev (UZB)

Prajnesh Gunneswaran (IND) v Temur Ismailov (UZB)

ASIA/OCEANIA ZONE GROUP I FIRST ROUND PLAY-OFF

KOREA, REP. level with NEW ZEALAND 1-1

Venue: ASB Tennis Arena, Auckland, NZL (hard – outdoor)

Jose Statham (NZL) d. Seong Chan Hong (KOR) 36 57 76(6) 76(6) 20 ret.

Soon Woo Kwon (KOR) d. Michael Venus (NZL) 62 62 76(1)

Marcus Daniell/Artem Sitak (NZL) v Hong Chung/Jea Moon Lee (KOR)

Jose Statham (NZL) v Soon Woo Kwon (KOR) Michael Venus (NZL) v Seong Chan Hong (KOR)

AMERICAS ZONE GROUP I SECOND ROUND

BRAZIL leads ECUADOR 1-0

Venue: Club Tungurahua, Ambato, ECU (clay – outdoor)

Thomaz Bellucci (BRA) d. Emilio Gomez (ECU) 62 64 67(1) 46 64

Roberto Quiroz (ECU) v Thiago Monteiro (BRA)

Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz (ECU) v Marcelo Melo/Bruno Soares (BRA)

Roberto Quiroz (ECU) v Thomaz Bellucci (BRA)

Emilio Gomez (ECU) v Thiago Monteiro (BRA)

CHILE level with COLOMBIA 1-1

Venue: Country Club Ejecutivos, Medellin, COL (clay – outdoor)

Santiago Giraldo (COL) d. Nicolas Jarry (CHI) 46 62 62 76(7)

Christian Garin (CHI) d. Eduardo Struvay (COL) 63 63 62

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) v Nicolas Jarry/Hans Podlipnik-Castillo (CHI)

Santiago Giraldo (COL) v Christian Garin (CHI)

Eduardo Struvay (COL) v Nicolas Jarry (CHI)

EUROPE/AFRICA ZONE GROUP II SECOND ROUND

SWEDEN leads TURKEY 2-0

Venue: Ali Bey Hotels & Resorts, Antalya, TUR (clay – outdoor)

Christian Lindell (SWE) d. Marsel Ilhan (TUR) 61 64 64

Elias Ymer (SWE) d. Cem Ilkel (TUR) 46 63 67(6) 76(3) 63

Altug Celikbilek/Anil Yuksel (TUR) v Johan Brunstrom/Andreas Siljestrom (SWE)

Marsel Ilhan (TUR) v Elias Ymer (SWE)

Cem Ilkel (TUR) v Christian Lindell (SWE)

LITHUANIA level with GEORGIA 1-1

Venue: Mziuri Tennis Club, Tbilisi, GEO (hard – outdoor)

Nikoloz Basilashvili (GEO) d. Tadas Babelis (LTU) 63 62 60

Laurynas Grigelis (LTU) d. George Tsivadze (GEO) 63 62 62

Nikoloz Basilashvili/George Tsivadze (GEO) v Laurynas Grigelis/Lukas Mugevicius (LTU)

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Laurynas Grigelis (LTU)

George Tsivadze (GEO) v Tadas Babelis (LTU)

NORWAY level with DENMARK 1-1

Venue: Stavanger Forum Expo, Stavanger, NOR (hard – indoor)

Casper Ruud (NOR) d. Soren Hess-Olesen (DEN) 63 57 75 62

Frederik Nielsen (DEN) d. Viktor Durasovic (NOR) 62 36 62 76(7)

Viktor Durasovic/Casper Ruud (NOR) v Thomas Kromann/Frederik Nielsen (DEN)

Casper Ruud (NOR) v Frederik Nielsen (DEN)

Viktor Durasovic (NOR) v Soren Hess-Olesen (DEN)

SOUTH AFRICA leads SLOVENIA 2-0

Venue: Irene Country Club, Centurion, RSA (hard – outdoor)

Lloyd Harris (RSA) d. Mike Urbanija (SLO) 61 61 62

Nicolaas Scholtz (RSA) d. Grega Zemlja (SLO) 36 67(1) 76(6) 76(4) 76(7)

Raven Klaasen/Ruan Roelofse (RSA) v Tomislav Ternar/Tilen Zitnik (SLO)

Lloyd Harris (RSA) v Grega Zemlja (SLO)

Nicolaas Scholtz (RSA) v Mike Urbanija (SLO)

EUROPE/AFRICA ZONE GROUP II RELEGATION PLAY-OFFS

TUNISIA leads CYPRUS 2-0

Venue: National Tennis Centre, Nicosia, CYP (hard – outdoor)

Malek Jaziri (TUN) d. Menelaos Efstathiou (CYP) 62 63 75

Moez Echargui (TUN) d. Marcos Baghdatis (CYP) 75 76(2) 46 46 61

Marcos Baghdatis/Petros Chrysochos (CYP) v Malek Jaziri/Skander Mansouri (TUN)

Marcos Baghdatis (CYP) v Malek Jaziri (TUN)

Menelaos Efstathiou (CYP) v Moez Echargui (TUN)

MADAGASCAR level with FINLAND 1-1

Venue: Hangon Urheilutalo, Hanko, FIN (hard – indoor)

Patrik Niklas-Salminen (FIN) d. Jean-Jacques Rakotohasy (MAD) 62 64 63

Antso Rakotondramanga (MAD) d. Eero Vasa (FIN) 46 63 62 60

Harri Heliovaara/Henri Kontinen (FIN) v Antso Rakotondramanga/Lofo Ramiaramanana (MAD)

Patrik Niklas-Salminen (FIN) v Antso Rakotondramanga (MAD)

Eero Vasa (FIN) v Jean-Jacques Rakotohasy (MAD)

MOROCCO leads LATVIA 2-0

Venue: Royal Tennis Club de Marrakech, Marrakech, MAR (clay – outdoor)

Amine Ahouda (MAR) d. Mikelis Libietis (LAT) 63 46 63 62

Reda El Amrani (MAR) d. Martins Podzus (LAT) 64 76(8) 64

Reda El Amrani/Yassine Idmbarek (MAR) v Rudolfs Mednis/Janis Podzus (LAT)

Reda El Amrani (MAR) v Mikelis Libietis (LAT)

Amine Ahouda (MAR) v Martins Podzus (LAT)

ESTONIA leads MONACO 2-0

Venue: Tere Tennisekeskus, Tallinn, EST (hard – indoor)

Vladimir Ivanov (EST) d. Romain Arneodo (MON) 76(4) 76(5) 16 64

Kenneth Raisma (EST) d. Lucas Catarina (MON) 63 60 64

Kenneth Raisma/Mattias Siimar (EST) v Benjamin Balleret/Thomas Oger (MON)

Vladimir Ivanov (EST) v Lucas Catarina (MON)

Kenneth Raisma (EST) v Romain Arneodo (MON)

ASIA/OCEANIA ZONE GROUP II SECOND ROUND

THAILAND leads PHILIPPINES 2-0

Venue: The National Tennis Development Center, Nonthaburi, THA (hard – outdoor)

Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) d. Alberto Lim (PHI) 76(2) 64 63

Jirat Navasirisomboon (THA) d. Jeson Patrombon (PHI) 26 76(4) 61 61

Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana (THA) v Jeson Patrombon/Patrick-John Tierro (PHI)

Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) v Jeson Patrombon (PHI)

Jirat Navasirisomboon (THA) v Alberto Lim (PHI)

ASIA/OCEANIA ZONE GROUP II RELEGATION PLAY-OFFS

IRAN leads VIETNAM 2-0

Venue: Isfahan Center Tennis Complex, Isfahan, IRI (clay – outdoor)

Shahin Khaledan (IRI) d. Minh Tuan Pham (VIE) 62 64 60

Hamid Reza Nadaf (IRI) d. Thien Nguyen Hoang (VIE) 54 ret.

Amirvala Madanchi/Ashkan Shokoofi (IRI) v Quoc-Khanh Le/Minh Tuan Pham (VIE)

Shahin Khaledan (IRI) v Thien Nguyen Hoang (VIE)

Hamid Reza Nadaf (IRI) v Minh Tuan Pham (VIE)

INDONESIA level with KUWAIT 1-1

Venue: Gelora Manahan Tennis Stadium Complex, Solo, INA (hard – outdoor)

Abdullah Maqdes (KUW) d. Anthony Susanto (INA) 64 46 36 60 60

Christopher Rungkat (INA) d. Mohammad Ghareeb (KUW) 63 62 60

Aditya Hari Sasongko/Sunu-Wahyu Trijati (INA) v Abdulrahman Alawadhi/Abdulhamid Mubarak (KUW) Christopher Rungkat (INA) v Abdullah Maqdes (KUW)

Anthony Susanto (INA) v Mohammad Ghareeb (KUW)

AMERICAS ZONE GROUP II SECOND ROUND

BARBADOS level with GUATEMALA 1-1

Venue: National Tennis Centre, St Michael, BAR (hard – outdoor)

Christopher Diaz-Figueroa (GUA) d. Adam Hornby (BAR) 75 60 62

Darian King (BAR) d. Luciano Ramazzini (GUA) 62 61 61

Darian King/Haydn Lewis (BAR) v Christopher Diaz-Figueroa/Wilfredo Gonzalez (GUA)

Darian King (BAR) v Christopher Diaz-Figueroa (GUA)

Adam Hornby (BAR) v Luciano Ramazzini (GUA)

EL SALVADOR level with VENEZUELA 1-1

Venue: Doral Park Country Club, Miami, USA (hard – outdoor)

Marcelo Arevalo (ESA) d. Jesus Bandres (VEN) 62 67(4) 63 62

Ricardo Rodriguez (VEN) d. Alberto Emmanuel Alvarado Larin (ESA) 63 61 61

Luis David Martinez/Jordi Munoz-Abreu (VEN) v Marcelo Arevalo/Rafael Arevalo (ESA)

Ricardo Rodriguez (VEN) v Marcelo Arevalo (ESA)

Jesus Bandres (VEN) v Alberto Emmanuel Alvarado Larin (ESA)

AMERICAS ZONE GROUP II RELEGATION PLAY-OFFS

PARAGUAY level with MEXICO 0-0

Venue: Polideportivo Metropolitano de Tenis, Zapopan, MEX (hard – outdoor)

Hans Hach (MEX) v Ayed Zatar (PAR)

Manuel Sanchez (MEX) v Juan Borba (PAR)

Santiago Gonzalez/Luis Patino (MEX) v Juan Borba/Ayed Zatar (PAR)

Manuel Sanchez (MEX) v Ayed Zatar (PAR)

Hans Hach (MEX) v Juan Borba (PAR)

BOLIVIA leads BAHAMAS 1-0

Venue: Club de Tenis Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, BOL (clay – outdoor)

Hugo Dellien (BOL) d. Spencer Newman (BAH) 62 60 62

Federico Zeballos (BOL) v Philip Wilbert Major (BAH)

Juan Carlos Manuel Aguilar/Boris Arias (BOL) v Justin Lunn/Marvin Rolle (BAH)

Federico Zeballos (BOL) v Spencer Newman (BAH)

Hugo Dellien (BOL) v Philip Wilbert Major (BAH)

EUROPE ZONE GROUP III

Venue: Holiday Village Santa Marina, Sozopol, BUL (hard – outdoor)

GROUP A

BULGARIA defeated GREECE 3-0

Dimitar Kuzmanov (BUL) d. Charalampos Kapogiannis (GRE) 67(6) 62 64

Aleksandar Lazov (BUL) d. Ioannis Stergiou (GRE) 63 64

Tihomir Grozdanov/Alexandar Lazarov (BUL) d. Stamatios Kapiris/Petros Tsitsipas (GRE) 60 64

GREECE defeated ARMENIA 3-0

Charalampos Kapogiannis (GRE) d. Mikayel Khachatryan (ARM) 60 61

Ioannis Stergiou (GRE) d. Mikayel Avetisyan (ARM) 60 60

Stamatios Kapiris/Petros Tsitsipas (GRE) d. Mikayel Avetisyan/Sedrak Khachatryan (ARM) 46 63 61

GROUP B

FYR MACEDONIA leads MOLDOVA 1-0

Dimitar Grabul (MKD) d. Maxim Bulat (MDA) 61 61

Andrei Ciumac (MDA) v Tomislav Jotovski (MKD)

Maxim Bulat/Andrei Ciumac (MDA) v Shendrit Deari/Dimitar Grabul (MKD)

FYR MACEDONIA defeated ICELAND 3-0

Dimitar Grabul (MKD) d. Rafn Kumar Bonifacius (ISL) 64 62

Tomislav Jotovski (MKD) d. Birkir Gunnarsson (ISL) 60 61

Shendrit Deari/Gorazd Srbljak (MKD) d. Vladimir Ristic/Egill Sigurdsson (ISL) 64 62

MOLDOVA defeated MALTA 2-1

Matthew Asciak (MLT) d. Andrei Soltoianu (MDA) 61 61

Maxim Bulat (MDA) d. Denzil Agius (MLT) 60 64

Dmitrii Baskov/Andrei Ciumac (MDA) d. Matthew Asciak/Omar Sudzuka (MLT) 61 61

ICELAND leads MALTA 1-0

Rafn Kumar Bonifacius (ISL) d. Omar Sudzuka (MLT) 61 60

Birkir Gunnarsson (ISL) v Matthew Asciak (MLT)

Rafn Kumar Bonifacius/Birkir Gunnarsson (ISL) v Matthew Asciak/Omar Sudzuka (MLT)

GROUP C

LUXEMBOURG leads LIECHTENSTEIN 1-0

Ugo Nastasi (LUX) d. Timo Kranz (LIE) 60 60

Christophe Tholl (LUX) v Vital Flurin Leuch (LIE)

Tom Diederich/Alex Knaff (LUX) v Robin Forster/Timo Kranz (LIE)

LIECHTENSTEIN defeated SAN MARINO 2-1

Timo Kranz (LIE) d. Pietro Grassi (SMR) 60 61

Marco De Rossi (SMR) d. Vital Flurin Leuch (LIE) 46 62 62

Robin Forster/Timo Kranz (LIE) d. Marco De Rossi/Pietro Grassi (SMR) 61 46 76(10)

LUXEMBOURG defeated ALBANIA 3-0

Ugo Nastasi (LUX) d. Genajd Shypheja (ALB) 60 60

Alex Knaff (LUX) d. Arber Sulstarova (ALB) 62 60

Tom Diederich/Alex Knaff (LUX) d. Elbi Mjeshtri/Genajd Shypheja (ALB) 64 60

ALBANIA leads SAN MARINO 1-0

Mario Zili (ALB) d. Antoine Barbieri (SMR) 61 75

Marco De Rossi (SMR) v Elbi Mjeshtri (ALB)

Marco De Rossi/Pietro Grassi (SMR) v Elbi Mjeshtri/Genajd Shypheja (ALB)

GROUP D

IRELAND level with MONTENEGRO 1-1

Sam Barry (IRL) d. Rrezart Cungu (MNE) 60 61

Ljubomir Celebic (MNE) d. James McGee (IRL) 75 26 63

Sam Barry/David O’Hare (IRL) v Ljubomir Celebic/Rrezart Cungu (MNE)

MONTENEGRO defeated ANDORRA 2-1

Rrezart Cungu (MNE) d. Jean-Baptiste Poux-Gautier (AND) 64 62

Ljubomir Celebic (MNE) d. Laurent Recouderc (AND) 76(3) 64

Eric Cervos Noguer/Jean-Baptiste Poux-Gautier (AND) d. Mario Aleksic/Pavle Rogan (MNE) 75 62

ANDORRA defeated KOSOVO 2-0

Jean-Baptiste Poux-Gautier (AND) d. Burim Bytyqi (KOS) 61 63

Laurent Recouderc (AND) d. Granit Bajraliu (KOS) 60 61

Eric Cervos Noguer/Laurent Recouderc (AND) v Granit Bajraliu/Hyda Banjska (KOS)

ASIA/OCEANIA ZONE GROUP IV Venue: Bahrain Tennis Federation, Isa Town, BRN (hard – outdoor)

GROUP A

MYANMAR defeated KYRGYZSTAN 2-1

Tin Myo Wai (MYA) d. Denis Surotin (KGZ) 62 75

Evgeniy Babak (KGZ) d. Aung Kyaw Naing (MYA) 75 62

Phyo Min Thar/Tin Myo Wai (MYA) d. Evgeniy Babak/Denis Surotin (KGZ) 62 64

CAMBODIA defeated SAUDI ARABIA 2-1

Ammar Alhaqbani (KSA) d. Sarith Our (CAM) 64 61

Samneang Long (CAM) d. Saud Alhaqbani (KSA) 61 60

Kenny Bun/Phalkun Mam (CAM) d. Fahad Al Saad/Ammar Alhaqbani (KSA) 64 61

GROUP B

SINGAPORE defeated IRAQ 3-0

Hao Yuan Ng (SGP) d. Barakat Zainy (IRQ) 61 62

Shaheed Alam (SGP) d. Adel Mustafa Al-Saedi (IRQ) 61 62

Roy Hobbs/Joshua Liu (SGP) d. Adel Mustafa Al-Saedi/Barakat Zainy (IRQ) 61 1-0 ret.

MONGOLIA defeated OMAN 2-1

Munkhbaatar Badrakh (MGL) d. Zakariya Alsuleimani (OMA) 60 60

Abdullah Al Barwani (OMA) d. Ankhsaikhan Temuugei (MGL) 61 62

Munkhbaatar Badrakh/Duurenbayar Erdenebayar (MGL) d. Abdullah Al Barwani/Younis Al Rawahi (OMA) 76(2) 36 64

TAJIKISTAN defeated BANGLADESH 2-1

Sergey Makashin (TJK) d. Faruk Hossain (BAN) 61 63

Sree-Amol Roy (BAN) d. Mirkhusein Yakhyaev (TJK) 62 31 ret.

Sergey Makashin/Mirkhusein Yakhyaev (TJK) d. Mamun Bapari/Sree-Amol Roy (BAN) 76(2) 60