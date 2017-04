Eugenie Bouchard giocherà un torneo da 80mila dollari in Florida

La tennista canadese ha ricevuto e accettato una wild card per un evento ITF che si disputa la prossima settimana a Indian Harbour Beach, Florida. Era da quasi quattro anni che non usciva dal circuito WTA

Eugenie Bouchard, reduce dalla sconfitta al primo turno a Monterrey, ha ricevuto una wild card per partecipare ad un torneo minore che si disputerà a partire da lunedì prossimo in Florida, sulla terra rossa del Kiwi Tennis Club. Nonostante i risultati continuino mancare – le sconfitte consecutive al primo turno sono arrivate a 5 – e i rapporti con la USTA continuino ad essere tesi, la tennista canadese non sembra particolarmente preoccupata e si è detta “entusiasta di prendere parte a questo evento in un bellissimo club come quello che si trova all’Indian Harbour Beach. So che per molti anni è stato uno dei tornei preferiti per molti giocatori e non vedo l’ora di giocare.” Rick Boysen, il direttore del torneo che ha 80mila dollari di montepremi, ha commentato: “avere una giocatrice di questo livello non è fantastico solamente per noi del Kiwi Tennis Club, ma anche per tutti i fan di Brevard. La sua presenza sicuramente alzerà il livello della competizione.”

Era da quasi quattro anni che la 23enne tennista di Montreal non disputava un torneo al di fuori del circuito WTA e dal montepremi così limitato. Infatti l’ultima volta che Bouchard ha messo piede in un evento ITF è stata nel giugno 2013 sull’erba di Nottingham. Le altre giocatrici presenti ad esser classificate tra le prime 100 al mondo sono la statunitense Madison Brengle e la slovacca Kristina Kucova.