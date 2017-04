WTA Charleston: Daria e Jelena stanno arrivando, in finale le terribili ’97

Sulla terra verde del South Carolina la finale è tutta nextgen: si affronteranno le classe '97 Jelena Ostapenko e Daria Kasatkina

Sarà dunque tra Daria Kasatkina, numero 42 della WTA, e Jelena Ostapenko, numero 66 del mondo, la finale di Charleston, per decidere chi seguirà nell’albo d’oro a Sloane Stephens.

Daria Kasatkina ha battuto in tre set Laura Siegemund, contro cui aveva una tradizione favorevole avendo vinto tre volte contro zero della tedesca, l’ultima a San Pietroburgo lo scorso anno in due set. Stavolta nel primo pomeriggio statunitense il primo set è andato però a Siegemund. Le due tenniste si sono scambiate il servizio nel terzo e quarto game, in quest’ultimo dopo una spettacolare difesa di Kasatkina ai vantaggi. Poi ancora due break, uno per parte nel sesto e settimo game, ma di nuovo nell’ottavo game Kasatkina serve malissimo, scende 0 a 40 e si fa brekkare. Brava Siegemund ad approfittare del passaggio a vuoto della russa. Inizio secondo set e di nuovo uno scambio di servizi, ma la sensazione è che se Kasatkina riuscirà ad alzare il livello della prima palla per la tedesca saranno dolori. Gioca aggressiva la russa e si prende due break, nel sesto, dopo aver giocato 5 palle break, e nell’ottavo game, partita in parità. Adesso la tedesca sembra in netta difficoltà, quasi avesse smarrito la condotta ideale del match. Terzo set senza storia, Kasatkina gioca meglio, fa due break nel secondo e quarto game, Siegemund ha un ultimo sussulto nel quinto game dove spreca tre palle break. Non basta per ribaltare il pronostico e centrare la finale.

L’altra finalista è la diciannovenne Jelena Ostapenko, numero 66 del mondo, che ha battuto in due set Mirjana Lucic-Baroni, già sconfitta ad Auckland quest’anno. Inizino malissimo al servizio le due tenniste che si scambiano due break, poi nell’ottavo game è Jelena a prendere campo e approfittare di un paio di orribili dritti della croata. Nel nono game l’emozione e la tremarella colpiscono Ostapenko, che concede una palla per il controbreak, ma è brava a rintuzzarla e a portarsi a casa il set. Nel secondo set si parte con servizi regolari fino al quinto game in cui di nuovo Lucic-Baroni viene brekkata, stavolta nel game successivo serve malissimo Ostapenko, che butta letteralmente il game brekkata a zero. Ma oggi il servizio della croata latita, altro break nel settimo game. Ci prova dopo Lucic-Baroni ad attaccare il servizio della Ostapenko, a metterla in difficoltà sulla seconda palla, e brekka per due volte la giovane di Riga, nel decimo e dodicesimo game, chiudendo al secondo set point. Terzo set che parte subito con un break subito dalla croata, che cede due volte il servizio. Ostapenko gioca meglio ma pecca di esperienza, cede in qualche errore banale e cede una volta il servizio. Lucic-Baroni prova a rischiare su ogni palla ma non basta, perché Jelena viaggia sicura verso la finale.

Quindi finale tra le due diciannovenni, due a zero i precedenti per Ostapenko, con l’ultima vittoria dello scorso anno a Eastbourne sull’erba inglese.

Risultati:

Kasatkina b. L. Siegemund 3-6 6-2 6-1

Ostapenko b. [11] M. Lucic-Baroni 6-3 5-7 6-4