Verrazzano Open: capolinea Cecchinato, in finale Bedene-Paire

Il tennista siciliano è stato travolto in semifinale dal britannico Aljaz Bedene. Quest'ultimo nell'epilogo del torneo affronterà il padrone di casa Benoit Paire

Si conclude in semifinale l’avventura di Marco Cecchinato nella prima edizione del Verrazzano Open, evento Challenger da 64mila euro che si disputa sulla terra battuta della Mouratoglou Tennis Academy nei dintorni di Nizza. Il 24enne tennista palermitano si è infatti arreso con il nettissimo punteggio di 6-2 6-2 dopo un’ora e 11 minuti di gioco al naturalizzato britannico Aljaz Bedene, testa di serie n.4 del tabellone. Cecchinato, attualmente n.165 del ranking ATP, può essere comunque soddisfatto del suo torneo visto che tutti i giocatori che ha battuto – Nicolas Almagro, Uladzmir Ignatik e Arthur de Greef in ordine cronologico – occupano posizioni in classifica più alta della sua. In finale Bedene affronterà Benoit Paire, testa di serie n.1. Nell’altra semifinale l’estroso tennista transalpino ha infatti superato con qualche difficoltà lo slovacco Jozef Kovalik per 6-3 7-6.