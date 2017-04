ATP Houston: programma cancellato per pioggia

Nemmeno un match giocato, è la pioggia a farla da padrona

Il nemico numero uno del tennis all’aperto, la pioggia, questa volta ha vinto la sua battaglia: cancellata l’intera giornata all’ATP 250 di Houston. Il programma sarà recuperato tra questa sera e domani notte con l’integrazione di altre sfide.

Questo il nuovo programma:

Wednesday, April 12

Center Court – 12pm start

Kevin Anderson (South Africa) vs [5] Fernando Verdasco (Spain)

[8] Thomaz Bellucci (Brazil) vs Frances Tiafoe (USA)

[WC] Ernesto Escobedo (USA) vs [Q] Tenny Sandgren (USA)

Not Before 6pm

[WC] Bjorn Fratangelo (USA) vs [6] Feliciano Lopez (Spain)

[1] Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) vs. Leander Paes (India) / Andre Sa (Brazil)



Court 3 – 11am start

Horacio Zeballos (Argentina) vs Rogerio Dutra Silva (Brazil)

[7] Donald Young (USA) vs Thiago Monteiro (Brazil)

Hyeon Chung (Korea) vs Victor Estrella Burgos (Dominican Republic)

After Suitable Rest – Kevin Anderson (South Africa) / Sam Querrey (USA) vs [3] Brian Baker (USA) / Nikola Mektic (Croatia)

After Suitable Rest – Jeevan Nedunchenzhiyan (India) / Donald Young (USA) vs Purav Raja (India) / Divij Sharan (India)

Court 7 – 11am start

Jared Donaldson (USA) vs [Q] Maximo Gonzalez (Argentina)

[Q] Leonardo Mayer (Argentina) vs Adam Pavlasek (Czech Republic)

After Suitable Rest – Robert Lindstedt (Sweden) / Scott Lipsky (USA) vs Rogerio Dutra Silva (Brazil) / Adil Shamasdin (Canada)

After Suitable Rest – [4] Julio Peralta (Chile) / Horacio Zeballos (Argentina) vs [WC] Maximo Gonzalez (Argentina) / Juan Monaco (Argentina)

Oliver Marach (Austria) / Tristan-Samuel Weissborn (Austria) vs James Cerretani (USA) / Philipp Oswald (Austria)