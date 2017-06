Hercog conquista Brescia

La settima sesta di serie trionfa al termine di una settimana stellare con il risultato di 6-2 7-5 ai danni dell'ucraina Poznikhirenko

[7] P. Hercog b. G. Poznikhirenko 6-2 7-5 (da Brescia, Luca Goffi)

Polona Hercog raccoglie lo scettro di Karin Knapp (vincitrice lo scorso anno) e imponendosi 6-2 7-5 su una timida Poznikhirenko, vince il torneo di Brescia. La differenza tra le due giocatrici è nell’approccio: una vende cara la pelle, l’altra si porta a casa lo scalpo della propria avversaria. Dunque Brescia diviene la Little Bighorn per Hercog la cui superiorità risiede nella capacità di uscire incolume dalla fase complessa del primo set (primo turno di servizio difeso con le unghie). L’ucraina invece dopo aver ceduto il break nel quinto gioco, si sgretola regalando quattro giochi consecutivi alla settima testa di serie che si afferma per 6-2. Nel secondo parziale sembra tutto finito per la ventitreenne di Kiev poiché cede il servizio nel terzo gioco. Ma Hercog come nella saga di Dragon Ball rianima l’avversaria senza lasciarle neppure lo sforzo di raccogliere le sette sfere e dunque il controbreak si manifesta immediatamente. Da quel momento sino all’undicesimo gioco, la contesa scorre sui binari dell’equilibrio e dell’eccessiva tensione: troppi errori gratuiti. Proprio in “zona Cesarini” la slovena ritrova la solidità della prima frazione e con prepotenza strappa il servizio. Nell’ultimo gioco Poznikhirenko, tennista dal cognome impronunciabile, mette in crisi l’avversaria grazie ai colpi difensivi alti che indubbiamente le consentirebbero di conseguire ottimi risultati anche nel tamburello. Ma proprio sul matchpoint, una soluzione ardita finisce sì per oltrepassare la cinta muraria della Hercog ma anche la linea di fondo, regalando il trofeo alla 26enne di Maribor.