TV e Rete: rilancio sul tappeto verde, al via la stagione su erba

A poche ore dalla conclusione del Roland Garros si passa subito ai prati: Eurosport trasmette Stoccarda e Nottingham, Supertennis il combined di ‘s-Hertogenbosch

Il tennis è l’unico sport dove a poche ore dalla conclusione di un grande torneo si sta già pensando a quello successivo. Archiviato il Roland Garros 2017 con il decimo successo di Rafael Nadal e il primo di Jelena Ostapenko, e già si respira aria di Wimbledon. Questa settimana parte la stagione sull’erba con 4 tornei: il combined di ‘s-Hertogenbosch (Olanda), l’ATP 250 di Stoccarda e il WTA International di Nottingham. In Germania torna in campo Roger Federer, che esordirà mercoledì 14, dopo due mesi e mezzo di assenza dal circuito.

Eurosport e Supertennis si dividono la torta settimanale con la TV della FIT che trasmette il combined olandese mentre Eurosport trasmetterà i due tornei restanti.

Andiamo a vedere dunque la programmazione nel dettaglio della prima settimana verde del 2017

EUROSPORT TV (Player)



L’emittente pan-europea disponibile su SKY (anche in HD, Canali 210-211) e Mediaset Premium ( in SD, canali 384-385 sul mux Mux Mediaset 3) oltre che tramite Eurosport Player, trasmetterà in diretta il torneo ATP 250 di Stoccarda e il WTA International di Nottingham sull’erba.



Copertura integrale dei due tornei in streaming su Eurosport Player (ora disponibile pass annuale a 29.99€)

Questa la programmazione LIVE sui canali TV di Eurosport:



ATP 250 Stoccarda

Lunedì 12 giugno

Eurosport 1 – In diretta dalle 11 alle 17.30

Martedì 13 giugno

Eurosport 1 – In diretta dalle 11 alle 17.30

Eurosport 2 – In diretta dalle 17.30 alle 19

Mercoledì 14 giugno

Eurosport 1 – In diretta dalle 11 alle 13.30

Eurosport 2 – In diretta dalle 13.30 alle 19.25

Giovedì 15 giugno

Eurosport 1 – In diretta dalle 11 alle 13.30

Eurosport 2 – In diretta dalle 15 alle 19.30

Venerdì 16 giugno

Eurosport 1 – In diretta dalle 11 alle 13.30 e dalle 16.15 alle 19.25

Sabato 17 giugno

Eurosport 2 – Seconda semifinale in diretta alle 16

Domenica 18 giugno

Eurosport 1 – Finale in differita alle 18

WTA International Nottingham



Giovedì 15 giugno

Eurosport 2 – Differita dalle 19.30 alle 22.25

Venerdì 16 giugno

Eurosport 2 – Diretta dalle 15 alle 19.55

Sabato 17 giugno

Eurosport 2 – Semifinali in differita dalle 21 alle 22.25

Domenica 18 giugno

Eurosport 1 – Finale in diretta alle 16

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) trasmetterà in diretta esclusiva il torneo combined olandese di ‘s-Hertogenbosch sull’erba.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming, a volte anche con match diversi da quelli trasmessi in TV.

Questo il dettaglio del palinsesto:

ATP 250 ‘s-Hertogenbosch



lunedì 12 giugno – LIVE alle ore 14.30 ed alle ore 16.30

martedì 13 giugno – LIVE alle ore 11.00 ATP ed alle ore 12.30

mercoledì 14 giugno – LIVE alle ore 14.30 ed alle ore 16.30

giovedì 15 giugno – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 12.30; differita alle ore 18.30

venerdì 16 giugno – LIVE alle ore 14.30 ed alle ore 16.30

sabato 17 giugno – LIVE alle ore 15.00 ed alle ore 17.00 (semifinali)

domenica 18 giugno – LIVE alle ore 14.30 (finale)

WTA International ‘s-Hertogenbosch



mercoledì 14 giugno – LIVE alle ore 12.30; differita alle ore 18.30

giovedì 15 giugno – LIVE alle ore 14.30 ed alle ore 16.30

venerdì 16 giugno – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 12.30

sabato 17 giugno – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00 (semifinali)

domenica 18 giugno – LIVE alle ore 12.00 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile.

Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP 250 Stoccarda: 23 match IN DIRETTA da lunedì 12 giugno

– ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: 13 match IN DIRETTA da lunedì 12 giugno



I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP. Questa settimana appuntamento a Caltanissetta. Finale in diretta TV su Supertennis domenica 18 giugno alle 18.30.